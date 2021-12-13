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Избирком Ливии подтвердил завершение большинства этапов по подготовке к выборам

Весь мир
Избирком Ливии подтвердил завершение большинства этапов по подготовке к выборам
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 13 декабря. Председатель Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих заявил, что материально-технический и оперативный планы ведомство выполнило в соответствии с графиком, а также завершило большинство этапов по подготовке к президентским и парламентским выборам, проведение которых запланировали на 24 декабря.

По его словам, отсрочка или перенос голосования зависят от большого количества переменных, многие из них напрямую связаны с проведением избирательного процесса, с политическими, правовыми или техническими нюансами. Некоторые зависят от решений избиркома, а другие — вне сферы полномочий ВИК.

При этом председатель структуры подчеркнул, что любые поправки к закону о голосовании повлияют на предлагаемый график проведения плебисцита.

«Похоже, что Министерство внутренних дел в Правительстве национального единства (ПНЕ) сталкивается с серьезными проблемами в процессе обеспечения выборов и всех аспектов избирательного процесса», — сказал Имад ас-Саих.

ВИК Ливии принял некоторые правовые процедуры как до объявления окончательного списка кандидатов, имеющих право баллотироваться на президентском голосовании, так и до начала избирательных кампаний. К судебным вернутся после согласования с соответствующим советом и переговоров с юридическим комитетом, сформированным парламентом.

«Учитывая критические политические условия, свидетелями которых является Ливия, избирком стремится исчерпать все методы судебного разбирательства, чтобы гарантировать, что решения полностью аналогичны постановлениям. Таким образом, ВИК укрепит принцип доверия при исполнении законов», — завершил Имад ас-Саих.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей отмечал важность волеизъявления ливийцев. По его словам, граждане ждут честных и легитимных выборов.

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ливия
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