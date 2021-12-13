Боевики «Второй Маркеталии» в Колумбии начали войну с группировкой Хентиля Дуарте

В Колумбии началась новая гражданская война — на этот раз между крупнейшими военизированными структурами радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Формирования «Второй Маркеталии» Ивана Маркеса и группировки, подконтрольные Хентилю Дуарте, не поделили наркорынок. Первый бой остался за Дуарте — «Маркеталия» потеряла двух полевых командиров, один из которых, Эрнан Веласкес, был сооснователем организации вместе с Маркесом и Хесусом Сантричем.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как стремительно закатывается звезда «Второй Маркеталии» и какие перемены грядут в рядах колумбийского вооруженного подполья.

Гибель Пайсы, второго человека во «Второй Маркеталии»

В понедельник 6 декабря колумбийцы узнали о гибели Эрнана Дарио Веласкеса, одного из полевых командиров «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) из группировки «Вторая Маркеталия». По неподтвержденным данным, он был убит в Венесуэле.

Веласкес считался самым опасным полевым командиром «Второй Маркеталии». В Колумбии и всем мире он был больше известен под псевдонимом «Эль Пайса» и проблемы он доставлял не только Боготе, но и властям Венесуэлы, против которых формирования «Второй Маркеталии» воевали весной 2021 года.

#Atentos @NoticiasRCN a través de 2 fuentes en Venezuela tuvo información de la muerte de alias ‘el paisa’ como consecuencia de un atentado en el marco de la disputa por el narcotráfico que se libra en Venezuela.Allí ocurrieron los hechos. #ÚltimoMinuto en https://t.co/LLK6bBOT4y — José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) December 5, 2021

Как сообщают колумбийские СМИ, Пайса не поделил часть колумбийского наркорынка с конкурирующими отрядом диссидентов FARC. В ходе спора его убили.

«Это произошло из-за криминальных споров внутри организации. Пока что у нас есть подтверждение его смерти. Похоже, она является результатом споров по поводу незаконного оборота наркотиков», — заявил глава Национальной полиции Колумбии генерал Хорхе Луис Варгас.

Из киллеров картеля — в наркопартизаны

Первоначально Пайса присоединился к мирному процессу. Он даже находился в специализированном лагере в Какете для реинтеграции бывших бойцов FARC, однако в итоге сбежал оттуда. В августе 2019 года он появляется на видео вместе с Иваном Маркесом, когда тот объявил о создании «Второй Маркеталии» и начале войны с колумбийскими властями.

Пайса довольно быстро поднимался в иерархии нового подразделения радикалов FARC. Он сумел привлечь к Маркесу тысячи новых бойцов, пользуясь свой популярностью военного командира. К тому же он сумел наладить устойчивое финансирование «Второй Маркеталии» благодаря своим связям с наркокриминальными структурами Колумбии.

Федеральное агентство новостей /

Считается, что эти связи он приобрел еще в 1980-х годах. По неподтвержденным данным, в те годы он работал наемным убийцей в рядах Медельинского картеля. В круг его обязанностей так же входили торговля оружием и кокаином. В 1989 году его даже посадили в тюрьму после неудачной попытки обменять партию наркотиков на крупную партию стрелкового оружия. После отбывания срока в тюрьме Пайса присоединился к «Восточному блоку» FARC, во главе которого стоял Виктор Хулио Суарес, более известный как Моно Хохой.

Именно под руководством Хохоя Пайса начал успешно терроризировать департамент Антьокия. Он был автором стратегии массового размещения мобильных КПП, с помощью которых обирал грузовики и похищал людей. В 1993 году Пайса стал командующим «Мобильной колонны «Теофило Форреро» — спецподразделения, задачей которого была охрана лидеров партизанской группировки.

Именно Пайса стал автором самых громких терактов и похищений, которые были осуществлены FARC в 2000-х годах — в частности, взрыва в столичном клубе «Ногаль» в 2003 году. Террористический акт унес жизни 36 человек и оставил 200 человек ранеными. Кроме того, полевой командир подготовил и осуществил похищение 12 депутатов регионального парламента департамента Валье-дель-Каука в 2007 году. В итоге выжил только один из похищенных. Наконец, в 2002 году был угнан самолет, на котором летел бывший сенатор Хорхе Эдуардо Гечем. Его отпустили лишь через пять лет. Интересно, что после этого он стал одним из тех, кто готовил в рамках Комиссии мира текст мирного соглашения с FARC 2016 года.

Сотрудничество с Пайсой, человеком с настолько огромным послужным списком, было удачей для «Второй Маркеталии». Организация нуждалась в авторитетных лидерах, которые бы привлекли в ее структуры бывших комбатантов, возобновивших войну с правительством. Однако он был не единственным, кто был убит в тот день.

Гибель Романьи, полевого командира «Второй Маркеталии»

В тот же день, 6 декабря, стало известно о гибели в Венесуэле Генри Кастельяноса Гарсона, более известного под позывным «Романья». Предположительно, он и Пайса погибли в результате столкновения с боевиками «Хентиля Дуарте», главаря конкурирующей военизированной структуры радикалов FARC.

«Случай Романьи находится в процессе проверки разведывательных данных, мы выясняем, какие события привели к убийству этого преступника в ходе столкновения, имевшего место по другую сторону границы», — пояснил Молано.

Колумбийскому руководству приятно комментировать такого рода новости. Ведь на фоне не очень удачных боевых действий против радикалов FARC внутри страны, уничтожение их лидеров руками их конкурентов ослабляет военное давление на Боготу.

«То, что эти символы терроризма, зла, незаконного оборота наркотиков, вербовки несовершеннолетних, установки мин и нарушения мира больше не существуют — хорошая новость», — прокомментировал ситуацию президент Колумбии Иван Дуке.

wikipedia.org / Institute for National Strategic Studies / Public Domain

Романья был даже большей угрозой, чем Пайса. Убитый главарь был автором и организатором стратегии массовых похищений людей и многочисленных террористических актов в департаментах Мета, Нариньо и ряда других. Он руководил несколькими подразделениями бывшей FARC, включая печально известный «53-й фронт». Последний прославился нападением на городу Миту в 1998 году, когда были убиты 16 мирных жителей, еще 61 человек был похищен. Всего в Колумбии Романья обвинялся по 120 эпизодам. В их числе были: 51 случай похищения людей, 37 случаев террористических актов и вдобавок наркоторговля и связи с мексиканскими картелями.

Новая военная угроза?

В 2021 году «Вторая Маркеталия» потеряла троих из четырех своих руководителей. Помимо Пайсы и Романьи, ранее был убит Хесус Сантрич. В живых остался только Иван Маркес. Примечательно, что наибольшие потери среди руководства организация понесла в ходе столкновений с военными структурами Хентиля Дуарте.

Маркес и его группа пытались восстановить централизованную структуру управления многочисленными подразделениями радикалов FARC. В отличии от них, Дуарте исповедует стратегию опоры и союзов с децентрализованными военизированными группами.

Как и колумбийский наркорынок, партизанское подполье в Колумбии дрейфует в сторону гибких по своей структуре конфедераций. Их целью становится эффективный контроль за территориями, из которых выкачивают прибыль любыми средствами. Бывшие партизаны не останавливаются перед заключением соглашений с наркогруппировками и отдельными представителями региональных властей.

Федеральное агентство новостей /

Как показывает опыт картелей, такие структуры оказываются очень устойчивыми к военным поражениям и уничтожению лидеров. Не так давно власти Колумбии захватили Отониэля, главаря крупнейшего наркокартеля страны «Клан дель Гольфо». В Боготе сразу же заявили, что по наркокриминалу был нанесен фатальный удар, однако специалисты не согласились с этим, и в реальности колумбийская наркоторговля устояла. Более того, объемы перевозок кокаина практически не пострадали.

То же самое можно сказать и про вооруженное подполье. Даже ликвидация всех лидеров «Второй Маркеталии» не приведет к значимому военному поражению структур радикалов FARC. Ее вооруженные отряды либо присягнут структуре Хентиля Дуарте, либо уйдут в автономное плавание.

Как ни странно, властям в Боготе было бы выгоднее, чтобы радикалы FARC представляли собой централизованную структуру с ясно поставленными политическими целями. Такие противники договороспособны. Но в условиях «феодальной вольницы», которая приватизировала функции силовых ведомств в 200 муниципалитетах Колумбии и чьей задачей стало зарабатывание денег, переговоры безрезультатны. Властям страны необходимо наращивать военное присутствие в проблемных регионах и лишать вооруженные группировки массовой базы. А это не удается сделать без решения экономических проблем населения. На что, увы, у нынешней Колумбии нет ни денег, ни политической воли.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.