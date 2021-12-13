Решетников допустил рост ВВП выше 4,2% по итогам года

Москва, 13 декабря. Рост ВВП России по итогам 2021 года может превысить текущий прогноз в 4,2%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, российский ВВП в 2021 году вырастет на 4,2%. В следующем году экономика РФ увеличится на 3%, считают в министерстве.

«Если говорить в целом, действительно, у нас экономика развивается неплохо. Октябрьская статистика вышла достаточно сильная, в целом, мы говорим о том, что за десять месяцев у нас темпы роста 4,6% по ВВП, наша оценка. Это нам позволяет даже чуть лучше наших оценок ожидать, что мы делали в августе-сентябре, итоги года», — заявил Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Глава Минэкономразвития ранее заявил, что экономика России не нуждается в поддержки государства на фоне распространения штамма «Омикрон». При этом, если такие меры потребуются, то у правительства есть все необходимые инструменты, заверил министр.