Кабмин окажет дополнительную поддержку российским аграриям

Москва, 13 декабря. Правительство РФ дополнительно направит около 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в процессе совещания с вице-премьерами.

Деньги пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. Ранее в рамках текущего года на соответствующие цели планировали направить примерно 80 млрд рублей.

«Рассчитываем, что дополнительная помощь позволит обеспечить субсидирование в общей сложности порядка 30 тыс. льготных кредитов нашим аграриям. У них не должно возникать проблем с финансированием, иначе нарушится производственный цикл», — отметил глава кабмина.

Также Мишустин подчеркнул, что укрепление отрасли важно не только для внутреннего рынка, насыщения его качественными и доступными продуктами питания, но и для развития области внешней торговли.

Производители картофеля получат в 2022 году 5 млрд рублей в рамках господдержки. Об этом ранее сообщили в Минсельхозе РФ.