Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 15:46
15:46
Происшествия
Вылетевший из Якутска в Чжэнчжоу самолет совершил экстренную посадку в Хабаровске
15:44
Общество
Ростов-на-Дону лишают здания, где произошло одно из самых громких ограблений XX века
15:43
Экономика
Власти Дагестана узаконили 88 многоквартирных самостроев
15:40
Общество
Сахалинская школьница вытащила младшую сестру из горящего дома
15:39
Экономика
ФТС зафиксировала сокращение импорта мяса в Россию
15:37
Происшествия
СК просит суд избрать Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий
15:35
Общество
Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников
15:35
Экономика
Силуанов: ВВП России прибавит в этом и следующем году больше 3%
15:35
Происшествия
ФАН публикует кадры с места массового отравления посетителей бассейна в Казани
15:34
Технологии
Ракета-носитель «Протон-М» с двумя спутниками успешно стартовала с Байконура
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кабмин окажет дополнительную поддержку российским аграриям

Экономика
Кабмин окажет дополнительную поддержку российским аграриям
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 13 декабря. Правительство РФ дополнительно направит около 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в процессе совещания с вице-премьерами.

Деньги пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. Ранее в рамках текущего года на соответствующие цели планировали направить примерно 80 млрд рублей.

«Рассчитываем, что дополнительная помощь позволит обеспечить субсидирование в общей сложности порядка 30 тыс. льготных кредитов нашим аграриям. У них не должно возникать проблем с финансированием, иначе нарушится производственный цикл», — отметил глава кабмина.

Также Мишустин подчеркнул, что укрепление отрасли важно не только для внутреннего рынка, насыщения его качественными и доступными продуктами питания, но и для развития области внешней торговли.

Производители картофеля получат в 2022 году 5 млрд рублей в рамках господдержки. Об этом ранее сообщили в Минсельхозе РФ.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Кабмин окажет дополнительную поддержку российским аграриям
кабмин аграрии апк льготные кредиты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать