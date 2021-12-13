Иран готовится к запуску собственного спутника на орбиту

Тегеран, 13 декабря. Информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs Inc. сообщило о вероятной подготовке Ирана к очередному космическому запуску.

Издательство указало на возросшую активность на космодроме имени имама Хомейни. В частности, на фотографиях виден высокий контейнер, в котором якобы может находиться ракета. Также на площадке расположена специальная техника — рельсовая платформа с краном, которая используется для установки космического аппарата, а также ряд других вспомогательных машин, ранее отмечавшихся тут незадолго до пусков. Помимо этого, в последние дни на космодроме заметно увеличилось число припаркованных автомобилей, что тоже косвенно подтверждает проведение там каких-то работ.

#BREAKING: #Iran appears to be preparing for a space launch as negotiations continue in Vienna over its tattered nuclear deal with world powers, according to satellite images. 1/4https://t.co/ElrjJfLokk — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) December 12, 2021

Представители Ирана при ООН, а также американские военные, отслеживающие пуски ракет, уклонились от комментариев после запроса AP. Тем не менее 5 декабря СМИ Исламской Республики опубликовали статью о намерении Тегераном отправить на орбиту четыре спутника, один из которых, «Зафар 2», находится на завершающей стадии создания.

Предыдущую версию, «Зафар 1», в 2019-м запустить не удалось из-за ракеты-носителя, которая не развила нужную скорость. Тот год стал неудачным для космической программы Ирана: позже провалилась еще одна попытка вывода спутника с тем же носителем, а через некоторое время AP сообщило о возможном взрыве на космодроме, вновь ссылаясь на снимки с орбиты.

Больше на этом поприще преуспел Корпус стражей исламской революции (КСИР), в апреле 2020-го выведший на орбиту разведывательный спутник, о качествах которого Вашингтон отозвался скептически. Тем не менее это стало очередной победой для Ирана и причиной для беспокойства у Запада: при создании космических ракет используются те же технологии, что и при производстве межконтинентальных. Всего за последние десять лет Исламская Республика совершила несколько успешных пусков, носивших, скорее, экспериментальный характер. Тем не менее до недавнего времени программа была приостановлена, и похоже, что к ней вернулись с приходом нового правительства под руководством Эбрахима Раиси.

Iran confirms second failed satellite launch: NBC News. This after ⁦@nytimes⁩ ⁦@SangerNYT⁩ and ⁦@WilliamJBroad⁩ reported on US program to contaminate Iranian missile supply chain. https://t.co/wSzNJNcfKj — Hermetic Musings (@HermeticMusings) February 15, 2019

Президент республики в ноябре подчеркнул твердое намерение властей страны развивать космическую отрасль. США, в свою очередь, считают пуски иранских ракет и вывод спутников на орбиту нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая призывает Тегеран не развивать технологии, применяемые для доставки ядерных боеприпасов. В ответ руководство Исламской Республики подчеркнуло, что его космическая программа является мирной, а резолюции Совбеза носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.

На фоне проходящих в Вене переговоров о возвращении Ирана и США к ядерной сделке возросшее внимание к пускам ракет на орбиту действительно выглядит как провокация. В возобновлении активности на космодроме при растущих запасах высокообогащенного урана несложно увидеть угрозу — ранее Тегеран уже обвиняли в том, что он подобными методами оказывает давление на другие стороны договора, пытаясь добиться для себя лучших условий.