Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 15:46
15:46
Происшествия
Вылетевший из Якутска в Чжэнчжоу самолет совершил экстренную посадку в Хабаровске
15:44
Общество
Ростов-на-Дону лишают здания, где произошло одно из самых громких ограблений XX века
15:43
Экономика
Власти Дагестана узаконили 88 многоквартирных самостроев
15:40
Общество
Сахалинская школьница вытащила младшую сестру из горящего дома
15:39
Экономика
ФТС зафиксировала сокращение импорта мяса в Россию
15:37
Происшествия
СК просит суд избрать Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий
15:35
Общество
Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников
15:35
Экономика
Силуанов: ВВП России прибавит в этом и следующем году больше 3%
15:35
Происшествия
ФАН публикует кадры с места массового отравления посетителей бассейна в Казани
15:34
Технологии
Ракета-носитель «Протон-М» с двумя спутниками успешно стартовала с Байконура
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Иран готовится к запуску собственного спутника на орбиту

Весь мир
Иран готовится к запуску собственного спутника на орбиту
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Тегеран, 13 декабря. Информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs Inc. сообщило о вероятной подготовке Ирана к очередному космическому запуску.

Издательство указало на возросшую активность на космодроме имени имама Хомейни. В частности, на фотографиях виден высокий контейнер, в котором якобы может находиться ракета. Также на площадке расположена специальная техника — рельсовая платформа с краном, которая используется для установки космического аппарата, а также ряд других вспомогательных машин, ранее отмечавшихся тут незадолго до пусков. Помимо этого, в последние дни на космодроме заметно увеличилось число припаркованных автомобилей, что тоже косвенно подтверждает проведение там каких-то работ.

Представители Ирана при ООН, а также американские военные, отслеживающие пуски ракет, уклонились от комментариев после запроса AP. Тем не менее 5 декабря СМИ Исламской Республики опубликовали статью о намерении Тегераном отправить на орбиту четыре спутника, один из которых, «Зафар 2», находится на завершающей стадии создания.

Предыдущую версию, «Зафар 1», в 2019-м запустить не удалось из-за ракеты-носителя, которая не развила нужную скорость. Тот год стал неудачным для космической программы Ирана: позже провалилась еще одна попытка вывода спутника с тем же носителем, а через некоторое время AP сообщило о возможном взрыве на космодроме, вновь ссылаясь на снимки с орбиты.

Больше на этом поприще преуспел Корпус стражей исламской революции (КСИР), в апреле 2020-го выведший на орбиту разведывательный спутник, о качествах которого Вашингтон отозвался скептически. Тем не менее это стало очередной победой для Ирана и причиной для беспокойства у Запада: при создании космических ракет используются те же технологии, что и при производстве межконтинентальных. Всего за последние десять лет Исламская Республика совершила несколько успешных пусков, носивших, скорее, экспериментальный характер. Тем не менее до недавнего времени программа была приостановлена, и похоже, что к ней вернулись с приходом нового правительства под руководством Эбрахима Раиси.

Президент республики в ноябре подчеркнул твердое намерение властей страны развивать космическую отрасль. США, в свою очередь, считают пуски иранских ракет и вывод спутников на орбиту нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая призывает Тегеран не развивать технологии, применяемые для доставки ядерных боеприпасов. В ответ руководство Исламской Республики подчеркнуло, что его космическая программа является мирной, а резолюции Совбеза носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.

На фоне проходящих в Вене переговоров о возвращении Ирана и США к ядерной сделке возросшее внимание к пускам ракет на орбиту действительно выглядит как провокация. В возобновлении активности на космодроме при растущих запасах высокообогащенного урана несложно увидеть угрозу — ранее Тегеран уже обвиняли в том, что он подобными методами оказывает давление на другие стороны договора, пытаясь добиться для себя лучших условий.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Иран готовится к запуску собственного спутника на орбиту
сша космодром иран ракета космическая программа
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать