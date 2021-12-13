Панкратов-Черный вспомнил, как Андрей Кончаловский выдавал его за сводного брата

Москва, 13 декабря. Актер театра и кино Александр Панкратов-Черный вспомнил отношения с семьей Андрея Кончаловского и рассказал, почему все считали его внебрачным сыном поэта Сергея Михалкова.

Панкратов-Черный откровенно рассказал о своей жизни в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Актер вспомнил свои отношения с семьей Кончаловского. В молодости коллеги вместе ходили на мероприятия, а режиссер часто громко, во всеуслышание называл Панкратова-Черного братом.

«Андрон Кончаловский брал меня на свои походы в «Госкино». Или к руководству киностудии. Или, например, идем по коридору, а навстречу какой-то чиновник. Андрон меня обнимает и говорит: «Брат, ну что я хочу тебе сказать…». Чтобы чиновник слышал», — рассказал актер.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

В скором времени слух о том, что Панкратов-Черный является внебрачным сыном поэта Михалкова распространился среди коллег. Актер отмечает, что во многом сыграло роль их внешнее сходство с Кончаловским, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Артист был хорошо знаком с Эльдаром Рязановым. Панкратов-Черный вспомнил особое чувство юмора известного кинорежиссера.