Вашингтон, 13 декабря. Военнослужащие ВС США столкнутся с большими проблемами в будущем, если командование не изменит свой подход к боевой подготовке солдат.

В публикации издания Townhall говорится, что в последнее время американская армия потерпела большое количество неудач. Одним из самых крупных поражений можно назвать вывод ВС США из Афганистана. По мнению экспертов, произошло все это на фоне растущего влияния РФ и Китая, считающихся главными конкурентами Вашингтона, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи пишут, что уровень боевой подготовки американских солдат очень низок. Все чаще военнослужащие терпят неудачу в совершенно обыденных операциях. Недавно морпехи потеряли автомобиль-амфибию. Экипаж не был должным образом обучен, что привело к трагичным последствиям.

По мнению специалистов, сегодня в армии США уделяют больше внимания вопросам равенства, гендерного разнообразия и инклюзивности. При этом непосредственная военная подготовка ушла на второй план. Россия может выгодно воспользоваться неудачами американцев для завоевания мирового господства.

«Мы можем очень скоро заплатить высокую цену за неспособность планировать и готовиться к войне», — сказано в публикации.

Ранее в США заявили, что военная конфронтация с Россией ничего не принесет стране, кроме потерь. Американская общественность считает, что политики не осознают последствий большой войны.