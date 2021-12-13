Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 15:46
15:44
Общество
Ростов-на-Дону лишают здания, где произошло одно из самых громких ограблений XX века
15:43
Экономика
Власти Дагестана узаконили 88 многоквартирных самостроев
15:40
Общество
Сахалинская школьница вытащила младшую сестру из горящего дома
15:39
Экономика
ФТС зафиксировала сокращение импорта мяса в Россию
15:37
Происшествия
СК просит суд избрать Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий
15:35
Общество
Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников
15:35
Экономика
Силуанов: ВВП России прибавит в этом и следующем году больше 3%
15:35
Происшествия
ФАН публикует кадры с места массового отравления посетителей бассейна в Казани
15:34
Технологии
Ракета-носитель «Протон-М» с двумя спутниками успешно стартовала с Байконура
15:34
Общество
Правительство России подготовило план по борьбе с распространением штамма «Омикрон»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Townhall: Россия может воспользоваться неудачами ВС США для завоевания мирового господства

Армия
Townhall: Россия может воспользоваться неудачами ВС США для завоевания мирового господства
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 13 декабря. Военнослужащие ВС США столкнутся с большими проблемами в будущем, если командование не изменит свой подход к боевой подготовке солдат.

В публикации издания Townhall говорится, что в последнее время американская армия потерпела большое количество неудач. Одним из самых крупных поражений можно назвать вывод ВС США из Афганистана. По мнению экспертов, произошло все это на фоне растущего влияния РФ и Китая, считающихся главными конкурентами Вашингтона, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи пишут, что уровень боевой подготовки американских солдат очень низок. Все чаще военнослужащие терпят неудачу в совершенно обыденных операциях. Недавно морпехи потеряли автомобиль-амфибию. Экипаж не был должным образом обучен, что привело к трагичным последствиям.

По мнению специалистов, сегодня в армии США уделяют больше внимания вопросам равенства, гендерного разнообразия и инклюзивности. При этом непосредственная военная подготовка ушла на второй план. Россия может выгодно воспользоваться неудачами американцев для завоевания мирового господства.

«Мы можем очень скоро заплатить высокую цену за неспособность планировать и готовиться к войне», — сказано в публикации.

Ранее в США заявили, что военная конфронтация с Россией ничего не принесет стране, кроме потерь. Американская общественность считает, что политики не осознают последствий большой войны.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Townhall: Россия может воспользоваться неудачами ВС США для завоевания мирового господства
россия сша китай армия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать