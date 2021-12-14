Дирижер Чижевский: Гендель — «Игорь Крутой» музыкальной эпохи барокко

Дирижер Филипп Чижевский — музыкальный «хулиган» с классическим консерваторским образованием. Он переворачивает представление о хрестоматийных произведениях, при этом не выкидывая из партитур ни одной ноты. Вместе с вокально-инструментальным коллективом Questa Musica 24 декабря маэстро исполнит произведения, посвященные празднику Рождества. Концерт в одном из самых атмосферных залов Москвы — Соборной палате — стал отправной точкой интервью дирижера для ФАН.

— Программа получилась очень разнообразной, но отнюдь не эклектичной. А средневековая музыка Египта — это вообще из разряда раритетов. Она раздвигает представление о стране, куда наши люди отправляются нередко на Рождество, чтобы греться у моря и загорать?

— Драматургия программы проста. Концерт посвящен Рождеству — празднику, который отмечают давно и по всему миру. Поэтому хотелось охватить обширную часть музыки христианского мира, насколько это возможно в рамках одного музыкального вечера. Мы исполним сочинения эпохи Средневековья, музыку Византии и Египта — речь идет о Коптской православной церкви в Александрии. Конечно, будет русская музыка: знаменный распев, ранний партес с его шикарным хоровым многоголосием. Его можно считать аналогом западноевропейского ренессанса.

— Где находите редкие ноты?

— Это адаптированные расшифровки песнопений. Нам помогает друг, Евгений Скурат, который занимается ранней музыкой. И когда появляются мысли исполнить такого рода сочинения на концертах — обращаемся к нему. Сейчас эта музыка находится в андеграунде, практически не исполняется на больших площадках.

— На финал Вы поставили одно из самых известных сочинений французского композитора эпохи Барокко — Марка-Антуана Шарпантье, его Полуночную рождественскую мессу. Чем Вы объясните огромную популярность музыки Барокко в нашей стране в последние годы?

— Мы сейчас отчасти живем в эпоху барокко, а точнее — ренессанса. Эстетика той эпохи созвучны современному времени. Эпатаж и эклектика и тогда, и сейчас были в фаворе. В рок-музыке XX века в композициях всегда был мощный бас. В барочной музыке виолончели и контрабасы играли короткие ноты перкуссивно, ритмически организовывая партитуру. Сочинения [Георга Фридриха] Генделя хорошо запоминаются с первого раза и слушаются так же легко, как, например, хиты группы АВВА.

Мария Ионова-Грибина

— В этом секрет популярности Генделя?

— Гендель предвидел, что будет актуально в следующем сезоне. Он знал, что напишет именно ту мелодию, которую все будут распевать. Гендель сочинял барочные хиты и был как Игорь Крутой, чьи шлягеры знают сегодня все.

— Именно музыка Генделя дала рождение новому творческому союзу дирижера Филиппа Чижевского и режиссера Константина Богомолова. В 2018 году в Москве состоялась громкая премьера вашей совместной постановки «Триумф времени и бесчувствия». Как вы оказались в одном проекте?

— Нас познакомил Антон Александрович Гетьман. Тогда он был директором музыкального театра имени Станиславского и Немировича — Данченко (с осени 2020 года он директор Московского театра Новая опера имени Колобова. — Прим. ФАН).

instagram.com / @konbog75

— Богомолов до этого не ставил оперные спектакли. Вас это не смутило?

— Я до личного знакомства с Константином Богомоловым не видел ни одного его спектакля. Но потом, в процессе общения с Костей, я стал интересоваться его работами в драматическом театре. Остался под большим впечатлением от его неоднозначной постановки в Электротеатре Станиславский «Волшебная гора» (премьера состоялась в 2017 году. — Прим. ФАН). Богомолов — сложный, думающий, озорной, рефлексирующий и, что примечательно, музыкальный человек. Одним словом — талантливый художник, и мне интересно с ним работать. Я не считаю, что режиссеру, ставящему оперу, нужно обязательно иметь музыкальное образование. Конечно, если оно есть, то это точно плюс. Хорошо, когда есть навыки чтения партитуры и понимание, что певца, условно говоря, не нужно ставить на голову в той мизансцене, где ему предстоит петь сложный пассаж.

— В этом году Вы с Богомоловым поставили оперу «Кармен» Жоржа Бизе в Пермском театре оперы и балета. Чья была идея одну из самых популярных в мире опер отдать на откуп двум мастерам высокохудожественных провокаций на сцене?

— Предложение сделать постановку «Кармен» поступило от Пермского театра оперы и балета.

— Многие Ваши проекты выглядят радикально, балансируя на грани эпатажа. Может быть, пожизненную прививку от дурного вкуса и звездной болезни Вы получили еще в детстве в легендарном Хоровом училище имени Свешникова?

— Я учился в хоровом училище имени Свешникова с шести лет, начиная с подготовительной группы. Родители мои — скрипачи. По понятным причинам они хотели, чтобы я тоже играл на скрипке. При этом я был очень подвижным ребенком: достаточно было отвернуться взрослым, и я уже мог убежать от них на метров двести. Мама решила, что отдаст меня на годик в хоровое училище, которое славилось не только высочайшим уровнем преподавания, но и строгой дисциплиной. А уже в семь лет планировалось отдать меня на скрипку в «гнесинскую десятилетку» или ЦМШ ( Центральная музыкальная школа при Московской консерватории. — Прим. ФАН). После года обучения в хоровом училище мама спросила, продолжу ли я обучение или нет. Я твердо сказал, что остаюсь, потому как у меня здесь друзья.

— Что такого есть в хоровом училище, чего нет в других музыкальных учебных заведениях?

— Уникальная атмосфера и возможность с первых классов ездить на гастроли с известными музыкантами, прекрасными оркестрами, великими дирижерами как по стране, так и по всему миру. Представляете, насколько здорово было поехать в 90-х в Америку, в Японии мы выступали более месяца. Впечатления равносильны тому, что испытает сегодня ребенок, если ему предложат слетать на Марс. Когда мы возвращались в Москву из поездок, то педагоги устраивали нам интенсив, вкладывая в наши головы и уши огромное количество разного материала. Нагрузка была запредельная. У нас не было профильных или непрофильных предметов — все были специальными. Фортепиано, вокал, дирижирование, теоретические дисциплины преподавались на очень серьезном уровне. В восьмом классе я решил для себя, что буду дирижером после прослушивания оперы [Рихарда] Вагнера «Тристан и Изольда» на уроке музыкальной литературы. Преподаватель нередко закрывал нас в классе на ключ на те несколько часов, в течение которых звучат большие оперы. Убежать было невозможно (смеется). Поэтому мы вольно или невольно погружались в музыку, уткнувшись в нотный текст. В училище для меня, по большому счету, была только музыка и баскетбол.

— Почему именно баскетбол?

— Так сложилось исторически. Баскетбол в училище был в приоритете по сравнению с другими видами спорта.

— В 2008 году Вы заканчиваете Московскую консерваторию по специальности «Хоровое дирижирование» и вместе со своей женой Марией Грилихес создаете ансамбль Questa Musica. Каков секрет успеха коллектива?

— Никаких секретов. Сначала Questa Musica был вокальным коллективом, но мы быстро обросли инструментами, потому как нам стало тесно только в хоровом репертуаре. В статусе камерного коллектива мы тоже не задержались, так как наши музыкальные интересы разрастались, нам хотелось исполнять более масштабные сочинения. Летом этого года мы давали концерт, в котором состав Questa Musica насчитывал уже 110 человек! В августе 2022 года на втором международном музыкальном фестивале «Кантата» в Калининграде будем играть Седьмую симфонию [Густава] Малера. Мы исполняем только то, что хотим. В нашем коллективе играют исключительно единомышленники, яркие музыканты. Мы все вместе ищем...

Мария Ионова-Грибина

Филипп Чижевский — российский дирижер, лауреат премии «Золотая маска» и международной премии Bravo (2019). Педагог Московской государственной консерватории имени Чайковского, художественный руководитель и дирижер ансамбля Questa Musica, а также приглашенный дирижер Государственного академического Большого театра.

Сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, в числе которых Tokio New Sity Orchestr, Brno Philharmonic Orchestra, Brandenburgische Staatsorchester, Литовский камерный оркестр, Национальный филармонический оркестр России, Большой Симфонический оркестр имени Чайковского и многие другие.