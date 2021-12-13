Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 15:46
15:44
Общество
Ростов-на-Дону лишают здания, где произошло одно из самых громких ограблений XX века
15:43
Экономика
Власти Дагестана узаконили 88 многоквартирных самостроев
15:40
Общество
Сахалинская школьница вытащила младшую сестру из горящего дома
15:39
Экономика
ФТС зафиксировала сокращение импорта мяса в Россию
15:37
Происшествия
СК просит суд избрать Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий
15:35
Общество
Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников
15:35
Экономика
Силуанов: ВВП России прибавит в этом и следующем году больше 3%
15:35
Происшествия
ФАН публикует кадры с места массового отравления посетителей бассейна в Казани
15:34
Технологии
Ракета-носитель «Протон-М» с двумя спутниками успешно стартовала с Байконура
15:34
Общество
Правительство России подготовило план по борьбе с распространением штамма «Омикрон»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кремль: Путин и Си Цзиньпин 15 декабря обсудят развитие сотрудничества

Политика
Кремль: Путин и Си Цзиньпин 15 декабря обсудят развитие сотрудничества
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 13 декабря. Темой онлайн-переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина станет развитие сотрудничества в будущем, сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, лидеры двух государств также подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году. В пресс-службе Кремля добавили, что Путин и Си Цзиньпин обговорят актуальные глобальные и региональные вопросы.

«(Будут. — Прим. ред.) обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», — сказано в сообщении.

Ранее внешнеполитическое ведомства Китая анонсировало онлайн-встречу российского лидера и председателя КНР. В МИД уточнили, что президенты двух государств намерены пообщаться 15 декабря.

Предыдущая встреча политиков также прошла в режиме видеоконференции. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кремль: Путин и Си Цзиньпин 15 декабря обсудят развитие сотрудничества
Си Цзиньпин путин китай
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать