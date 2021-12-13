Кремль: Путин и Си Цзиньпин 15 декабря обсудят развитие сотрудничества

Москва, 13 декабря. Темой онлайн-переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина станет развитие сотрудничества в будущем, сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо этого, лидеры двух государств также подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году. В пресс-службе Кремля добавили, что Путин и Си Цзиньпин обговорят актуальные глобальные и региональные вопросы.

«(Будут. — Прим. ред.) обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», — сказано в сообщении.

Ранее внешнеполитическое ведомства Китая анонсировало онлайн-встречу российского лидера и председателя КНР. В МИД уточнили, что президенты двух государств намерены пообщаться 15 декабря.

Предыдущая встреча политиков также прошла в режиме видеоконференции. Она состоялась 28 июня и была приурочена к 20-й годовщине подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.