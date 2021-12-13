Экс-нардеп Марков объяснил, как быстро «распустить по домам» всю группировку ВСУ в Донбассе

Киев, 13 декабря. Более чем стотысячную группировку ВСУ в Донбассе можно легко обезвредить, уничтожив всех западных кураторов, управляющих украинским командованием.

Для того, чтобы пустить всю украинскую армию в бегство, нужно лишь нанести около десятка ударов по центрам принятия решений, расположенных в центральных и западных регионах Украины. Это прекрасно известно Донецку. Потому аккуратная, практически хирургическая операция быстро решит судьбу украинской армии и Украины в целом.

Таким мнением с гостями студии политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился бывший народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков, уточнив, что он — человек не военный и может ошибаться в деталях. Тем не менее в целом, столь радикальное, но почти бескровное решение вопроса представляется наиболее эффективным.

Федеральное агентство новостей /

«Я человек не военный, но я уверен, что в случае наступления ВСУ нужно в первую очередь уничтожить центры управления, где находятся западные кураторы, которые и отдают приказы командованию украинской армии. Таких центров управления с иностранцами, которые на самом деле управляют важнейшими процессами, на Украине от силы десять. Ополченцам нужно лишь подавить эти центры, то есть нанести десять ударов, чтобы распустить всю группировку ВСУ по домам. Кто будет в итоге наступать без иностранных заградотрядов, грубо говоря? Всушники? Простые работяги по большей части, которых притащили на фронт. Разбегутся все к своим семьям. За пару часов этой группировки и след простынет», — выразил уверенность бывший нардеп.

Марков также нашел наиболее правдоподобное объяснение тому, что Киев в 2015 году подписал Минские соглашения. Украина, а за ее спиной и США изначально не планировали их соблюдать. В Вашингтоне вообще были глобальные надежды на то, что Россия ослабнет под напором санкций, и там можно будет провернуть такой же майдан, после чего вопрос непокорного Донбасса решится сам собой. Россия преподнесла американцам сюрприз, лишь набирая силу под стремительно растущим давлением, и США вместе с украинскими марионетками заметались, пытаясь найти выход из тупиковой для них ситуации.

Ранее немецкий журналист Томас Репер описал нестандартную схему уничтожения ВСУ в случае наступления в Донбассе.