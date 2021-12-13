Звезда бондианы Наоми Харрис поделилась воспоминаниями о харассменте на съемочной площадке

Лос-Анджелес, 13 декабря. Британская актриса Наоми Харрис призналась, что стала жертвой харассмента во время кастинга. По словам звезды, некий известный актер домогался ее в присутствии коллег.

Харрис отказалась раскрыть имя актера. Инцидент произошел на одном из этапов кастинга, во время пробной читки сценария. Тогда партнер по сцене неожиданно положил руку ей под юбку. Харрис призналась в интервью изданию DailyMail, что она была поражена не только поступком актера, но и реакцией съемочной группы.

«Что меня больше всего шокировало, так это то, что там присутствовали директор по кастингу и режиссер. И, конечно же, никто ничего не сказал, потому что он был — и до сих пор является — настолько известной звездой», — поделилась актриса.

Харрис отметила, что тот эпизод был единственным в ее жизни. По словам британской кинозвезды, она считает это везением на фоне огромного количества историй о домогательствах. Харрис также подчеркнула: ситуация начала меняться к лучшему, передает «Газета.ru».

Актриса Елена Проклова также решилась рассказать о пережитых домогательствах, после чего столкнулась с осуждением со стороны знаменитостей. Незадолго до смерти продюсер Марк Рудинштейн заявил, что кинозвезда сама была «разгильдяйкой» и имела множество связей в подростковом возрасте.