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Минтруд перевыполнил план по сокращению безработицы в России

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 14:18
Экономика
Минтруд перевыполнил план по сокращению безработицы в России
pixabay.com  /  CUsai

Москва, 13 декабря. Фиксируемый в октябре показатель по безработице является наиболее низким за последнее время, подсчитали в Министерстве труда и социальной защиты. Об этом пишет ТАСС.

Безработица в середине осени оценивалась в 4,3%, что является очень хорошим индикатором, заметила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова в ходе пресс-конференции «Развитие национальной системы квалификаций: итоги года».

«Уровень безработицы, по данным Росстата, за октябрь текущего года составил 4,3%. Можно сказать, что это практически за последние годы самый низкий показатель по безработице», — подчеркнула чиновница.

Согласно словам представителя Минтруда, нынешняя численность занятых россиян достигает 72,3 млн человек. Мухтиярова добавила, что ведомство перевыполнило план на 400 тыс. человек относительно той планки, на которую указывал глава государства Владимир Путин, когда говорил о важности реабилитации рынка труда.

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что безработных в стране в прошлом году насчитывалось порядка 4,321 млн граждан. Это на 24,7% больше, чем в 2019 году. Доля безработных среди россиян трудоспособного возраста в предыдущем году равнялась 5,9%.

Президент России в конце прошлого месяца акцентировал внимание на том, что безработица в государстве сократилась до уровня, наблюдаемого до начала распространения коронавирусной инфекции.

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Все новости / Экономика / Минтруд перевыполнил план по сокращению безработицы в России
росстат безработица занятость рынок труда Минтруд России Мухтиярова
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