Телеведущая Стриженова надела платье и брюки по советам Хромченко

Сочи, 13 декабря. Телеведущая и народный стилист Эвелина Хромченко ведет вместе с Александром Васильевым шоу «Модный приговор» на Первом канале. Не так давно она рассказала о новом тренде текущего сезона — сочетании платья и брюк, пишет Teleprogramma.pro.

Совету сразу же последовала оперная певица Анна Нетребко, надев на себя романтичный ретро-образ для прогулки в парке гигантских скульптур в Нью-Джерси. Певица нарядилась в розовое платье в крапинку и брюки, украшенные рюшами. Образ она дополнила соломенной шляпой в цветах.

После Нетребко актуальный комплект надела и телеведущая Екатерина Стриженова. Она отправилась в Сочи и предстала там в трикотажном платье-трубе и облегающих брюках из той же ткани. Сверху на ней было темно-серое пальто прямого свободного кроя.

«За эти два дня не успели поплавать в бассейне, посетить спа, окунуться в японские купели, посмотреть парк аттракционов и поиграть в боулинг. Но зарядились солнцем, попробую привезти его в Москву!» — рассказала Стриженова.

Незадолго до этого Екатерина вместе с супругом отправились в Крым.

Стоит отметить, что Стриженовы — один из самых крепких союзов в российском шоу-бизнесе. Пара вместе много лет, встретились и полюбили друг друга они еще в юном возрасте. В браке у них родилось две дочери — Анастасия и Александра.

Стриженовы уже стали бабушкой и дедушкой. Несколько лет назад Анастасия родила сына Петра. Телеведущая часто выкладывает его фото в своих социальных сетях, чем очень радует поклонников.

Ранее сообщалось, как Екатерина Стриженова показала свекровь-монахиню в окружении 12 правнуков.