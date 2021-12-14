Психолог поделилась инструкциями по правильному отдыху в рождественские каникулы

Совсем немного времени остается до рождественских каникул — периоде, когда можно не думать о работе и просто жить. Но именно мысль об этих долгих выходных значительную часть граждан России сильно пугает. Им кажется, что если не трудиться хоть недельку, то можно стать лентяями и бездельниками. Они буквально изводят себя убеждением, что ничего не делать — зло, а отдыхать нужно только активно. Как найти свой ритм, научиться отдыхать и наслаждаться жизнью на каникулах — в интервью ФАН рассказала практикующий психолог Александра Миллер.

instagram.com / @aleksandra_miller_psychologist

— Как относиться к высказываниям, что отдых должен быть полезным, что когда отдыхаешь, нужно развиваться и каждая минута должна быть использована грамотно?

— Жизнь — это не соревнование. Вы можете двигаться в комфортном для вас темпе, и не нужно ни на кого смотреть. Однако многие привыкли наблюдать «успешный успех» в соцсетях, как гуру бизнеса достигают новых вершин, как мамы с тремя детьми успевают работать и вести активный инфобизнес, кто-то выставил новую квартиру или дом, кто-то похвастался машиной. И вот человек уже посыпает голову пеплом, что он какой-то не такой, что ему срочно нужно что-то сделать, выпрыгнуть из шкуры, чтобы тоже поделиться своими успехами. Но он не задается главным вопросом: для кого он это делает? Что и кому доказывает? Какие на самом деле у него потребности, мечты, цели и планы? Эта бесконечная гонка в жизни на зависть другим приводит к эмоциональному или физическому истощению и всем известному синдрому «загнанной лошади». При таких нагрузках нервная система активно расходует энергию, которую тело не успевает восполнять. Со временем у жертвы синдрома развиваются недовольство собой, снижение иммунитета, работоспособности, депрессия, ухудшение самочувствия, возникают трудности в общении, нарастают раздражительность и ощущение закольцованности жизни, как у цирковой лошади. Стремление контролировать каждую мелочь становится навязчивой идеей и приводит к ощущению, что человек не контролирует даже самого себя.

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— Означает ли это, что утверждениями о полезности отдыха сам отдых или ничегонеделание тотально обесцениваются?

— Увы, да. Все эти навязываемые установки действительно обесценивают отдых. Поэтому во время отдыха или ничегонеделания очень полезно будет отключиться от всех соцсетей и мониторинга СМИ, желательно воспользоваться кнопочным телефоном и устроить себе полный цифровой детокс. И даже валяние на диване можно сделать качественным: можно наконец-таки выспаться. Сделать подборку приятных фильмов — мотивационных или добрых, позитивных, которые можно посмотреть в кругу семьи. Мозг должен отдохнуть и получить перезагрузку.

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— А если внутренний голос все же начнет взывать к совести, что лежание на диване — это прожигание жизни, то что делать и как же правильно отдохнуть в рождественские каникулы?

— Нужно просто переключить свое внимание именно на отдых и сам процесс отдыха. Постарайтесь хотя бы на время новогодних каникул не общаться с теми людьми, которые отнимают вашу энергию и время. Подумайте, что на самом деле вас наполняет. Для кого-то пересадить цветы или сделать гениальную уборку дома — это лучший способ релаксации, а кто-то хочет бродить по музеям и выставкам. Каждый человек получает вдохновение по-своему. У всех людей разный темперамент, одному нужно больше времени зарядиться банальным лежанием на диване, укутавшись в теплый плед, для другого отдых — это активные виды спорта, которые выматывают и заряжают одновременно.

Различные методы релаксации влияют плодотворно на весь организм в целом — от нормализации работы нервной системы до внутренних органов и кожных покровов организма. Некоторые из них — это массаж/самомассаж, ванны с солью и магнием, гвоздестояние, дыхательные техники, медитации, глубокая мышечная релаксация. Основная цель практики релаксации — дать почувствовать человеку разницу между разными состояниями мышц и научиться быстрее расслаблять их. Например, попробуйте прямо сейчас расслабить плечи, кожу головы, затем еще больше попытайтесь расслабить и отпустить себя, и вы заметите насколько до этого были напряжены ваши мышцы и кожа. Представляете, в каком напряжении живет это бедное тело? Именно поэтому нужно давать себе расслабление во всех возможных вариациях. Только в этом случае вырабатывается такой важный гормон, как дофамин, который отвечает за удовлетворение наших потребностей.

Нужно понять одну главную мысль: чем качественнее вы будете отдыхать и больше позволять себе удовольствий в жизни — тем продуктивнее вы будете работать. Эффект новизны, смены локации, смены картинки, вида деятельности очень воодушевляет и наполняет. Именно тогда просыпается наш внутренний гений, которого не растормошить в период стресса. Больше прислушивайтесь к внутреннему голосу, к интуиции. Спрашивайте себя, чего вы хотите на самом деле сейчас, и старайтесь дать себе это, хотя бы в период новогодних праздников. В каждом из нас живет внутренний ребенок, которого мы должны радовать и баловать, позаботьтесь о нем и будете приятно удивлены результатом!

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