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ЦБ понизил курс доллара до 73,41 рубля

Экономика
ЦБ понизил курс доллара до 73,41 рубля
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 декабря. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 декабря, понизив стоимость доллара и евро. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Согласно ЦБ, курс доллара с расчетом на завтра составляет 73,4107 рубля, что на 19,52 копейки меньше предыдущего значения. Официальная стоимость евро снизилась на 24,98 копейки, до 82,8660 рубля.

Биржевой курс доллара по состоянию на 13:57 по московскому времени составляет 73,39 рубля. Евро торгуется на отметке 82,69 рубля. Стоимость нефти Brent составляет 75,32 доллара за баррель.

Финансовый эксперт Георгий Ващенко ранее сообщил, что в январе следующего года рубль может заметно укрепиться по отношению к доллару. По его словам, ключевыми событиями, которые определят динамику валютных курсов, станут заседания монетарных регуляторов ведущих стран мира.

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Все новости / Экономика / ЦБ понизил курс доллара до 73,41 рубля
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