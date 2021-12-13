Иван Ургант получит 100-метровую квартиру покойной бабушки в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 декабря. Актриса театра и кино Нина Ургант последние годы своей жизни провела в 100-метровой квартире на пересечении улицы Крюкова и набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге. После ее смерти недвижимость достанется ее внуку Ивану Урганту.

Телеведущий купил квартиру для бабушки в 2007 году. Недвижимость так и осталась в собственности Урганта, поэтому ее делить родственникам не придется. Стоимость жилплощади неизвестна, однако риелторы продают в этом же доме 146-метровую квартиру за 114 млн рублей, сообщает издание kp.ru.

«Они дружная семья и точно не будут ссориться. Иван сам очень богатый, поэтому ему вряд ли нужно что-то делить», — рассказали друзья семьи.

Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

Дом в Грузино Нина Ургант получила сама. Жилье в этом поселке выдавалось также Ивану Краско и Михаилу Боярскому. В этом доме часто бывали сестры Ивана Урганта по материнской линии, а иногда и отец известного телеведущего.

«Он редко там появляется, но бывает. Не думаем, что тут будет громкий раздел имущества и дом будет продан. Скорее всего, все так и останется, как было», — поделились мнением соседи.

Нина Ургант скончалась 3 декабря 2021 года на 93-м году жизни. Звезду фильма «Белорусский вокзал» похоронили на Комаровском кладбище. Народную артистку РСФСР посмертно наградили Международной театральной премией «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены».