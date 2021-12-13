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Лариса Гузеева объявила об участии звездной героини в шоу «Давай поженимся»

Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила об участии звездной героини в шоу «Давай поженимся»
Pr Scr youtube.com

Москва, 13 декабря. Телеведущая Лариса Гузеева поделилась подробностями нового эпизода проекта «Давай поженимся». По словам звезды, «невестой» выпуска станет певица Анна Семенович.

Лариса Гузеева окончательно оправилась после COVID-19 и уже вернулась к работе в телепроекте «Давай поженимся». По словам звезды, в новом эпизоде она планирует найти жениха для Анны Семенович, которую не раз признавали секс-символом российской эстрады. Телеведущая отметила, что даже у такой знаменитости, как экс-участница группы «Блестящие», могут быть трудности с поиском второй половинки.

«Все, наверное, сейчас подумают, что у них уши лопнули. Анечка Семенович. В общем, богатые тоже плачут и у красавиц проблемы с женихами», — заявила Гузеева.

Лариса Гузеева объявила об участии звездной героини в шоу «Давай поженимся»
Pr Scr instagram.com / @_larisa_guzeeva_

Несмотря на поклонников, Анна Семенович до сих пор не замужем. Недавно звезда хвасталась перед поклонниками дорогими часами, подарком от кавалера, передает Teleprogramma.pro. Тем не менее, артистка явно решила попытать счастья в эфире Первого канала.

Семенович также признавалась, что надеется стать матерью, даже если придется сделать это в 50 лет. Артистка заверила, что уже позаботилась о будущей семье, даже если не встретит избранника.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лариса Гузеева объявила об участии звездной героини в шоу «Давай поженимся»
первый канал гузеева давай поженимся
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