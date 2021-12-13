Песков: Россия может передать США предложения по гарантиям безопасности в течение недели

Москва, 13 декабря. Российская сторона может передать Соединенным Штатам свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, передача пройдет по дипломатическим каналам через МИД РФ. Она может произойти в ближайшие дни, отметил он.

«Президент говорил фактически о том, что это будет сделано в течение недели. Ну соответственно, можно предположить, что на этой неделе», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал об угрозах американского лидера Джо Байдена о возможной «финансовой изоляции России». По его словам, в Москве считают, что агрессивная риторика США не способствует снижению напряженности, передает RT.