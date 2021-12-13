Николай Караченцов больше 20 лет скрывал от Людмилы Поргиной роман с балериной

Москва, 13 декабря. Актер Николай Караченцов всегда был окружен женским вниманием, несмотря на многолетний брак. Балерина Елена Дмитриева поделилась историей тайного романа с артистом.

Николай Караченцов прожил в браке с актрисой Людмилой Поргиной с 1973 года. На публике супруги были одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, однако более 20 лет актер скрывал от жены любовницу. Тайной избранницей Караченцова стала молодая балерина Елена Дмитриева.

Актер встретил юную танцовщицу, будучи на пике популярности. Отношения пары нельзя было назвать простыми: влюбленные несколько раз расставались и сходились вновь. Дмитриева призналась в программе «Прямой эфир», что так и не смогла забыть артиста.

«Он все время звонил, приходил. И я не могла отказать. Как магия, как магнит. До сих пор я не нашла достойного мужчину, лучше, чем Караченцов», — поделилась балерина.

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По словам Дмитриевой, в ее отношениях с артистом было много романтики. Однако она не желала оставаться в статусе тайной любовницы. Несмотря на длительный роман, Караченцов не решился бросить Поргину.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер также поделился воспоминаниями об артисте в беседе с журналистами. Глава киностудии рассказал, как толпы поклонников провожали Караченцова на вокзалах.