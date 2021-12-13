Кремль: Путин не планирует встречаться с помощником госсекретаря США Донфрид

Москва, 13 декабря. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщили в Кремле.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, контакты Путина и Донфрид во время ее визита в Россию не запланированы, встречи не будет.

Ранее Госдеп США сообщил, что Карен Донфрид приедет в Москву, затем отправится на Украину и посетит Брюссель. В России с американской чиновницей проведет переговоры заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Темы предстоящей встречи не оглашаются.