Клинцевич: Международное сообщество скоро узнает о преступлениях Европы в Мали

Преступления европейцев в Мали скоро станут известны всему миру, заявил экс-сенатор, руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. В эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей он прокомментировал сообщение о резолюции Европарламента против сотрудников «ЧВК Вагнера» и последующее введение рестрикций в отношении россиян, работающих на территории Черного континента.

Собеседник ФАН объяснил, что санкции ЕС обусловлены страхами европейцев в связи с профессионализмом и успешной работой отечественных специалистов в африканских странах. По его мнению, ни один иностранный контингент не может ничего противопоставить эффективности россиян:

«Деятельность российских инструкторов, с точки зрения качества и возможностей, не идет ни в какое сравнение с работой иностранных специалистов, в том числе французских военных. Это разный уровень, разные школы. Европейцы не готовы с ними как-либо тягаться. Русские в этом плане непобедимы. Более того, все, что они делают, мотивирует их союзников и «заражает» их духом. То, что россияне делают работу качественно, — неоспоримый факт. С этим связано и появление противоречий, вызванное укреплением роли и авторитета Москвы по всему африканскому направлению. Мы же знаем по отдельным эпизодам, что иностранные контингенты ЕС поддерживали реальных террористов. А наши инструкторы, которых меньше в 10–25 раз, выигрывали ситуацию за счет подготовки и духа. И это было не раз».

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Экс-сенатор уверен, что все обвинения в адрес российских инструкторов не имеют никаких фактических доказательств. Также он подчеркнул, что одним из главных страхов Европы является освещение секретов многолетних преступлений французских военнослужащих в Мали.

«Опыт российских инструкторов сегодня крайне заразителен и, самое главное, он дает возможность вскрыть абсолютно человеконенавистнические позиции некоторых европейских государств, которые говорят о гуманизме, справедливости, и парадоксально, но о правах человека, а сами занимаются грязным неприкрытым делом. Ужасное лицемерие. Эту позицию сложно поменять, она коллективная, основанная на беспределе. Сегодня в этой ипостаси для них важны не конкретные действия, а дезинформация. И они все время будут пытаться дискредитировать Россию. Притягивать за уши любую информацию. Как с санкциями, лишь бы был повод, формальный или неформальный», — объяснил Клинцевич.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Эксперт добавил, что Франция потеряла былой авторитет из-за того, что отстала во времени. Пятая республика до сих пор не смирилась с независимостью экс-колоний, которые больше не заинтересованы в удовлетворении хищнических интересов бывшей метрополии:

«Нам надо прекратить демонстрировать свою высокую духовность и толерантность. Надо разговаривать с ними на их языке, они по-другому ничего не понимают. Они понимают только силу. Сегодня нашим специалистам необходимо наиболее плотно вскрывать и показывать всему миру их преступления. Французы теряют позиции, поскольку проводят человеконенавистническую политику на Черном континенте. Когда-то они были там сильны, но эти времена прошли. На первое место в Африке выходят национальные интересы. Местные правительства хотят выстраивать отношения на взаимовыгодных условиях, а не по системе «хозяин — вассал». Неоколониальная политика уходит, и европейцы ее не спасут».

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Перспективным партнером не только в сфере безопасности, но и в других направлениях африканцы считают Россию, подчеркнул экс-сенатор. По его словам, материк готов выйти на новый уровень и заинтересован в комплексном сотрудничестве с Москвой.

«Африка все больше и больше обращает внимание на сотрудничество с Россией. Что важно, в сфере высоких технологий. Космос, IT. Они выходят на новый уровень, и эту ситуацию коллективному Западу не изменить. Россия может удовлетворить интерес Черного континента. Также Москва способна помочь с точки зрения подготовки национальной безопасности и независимости. Россия хочет сотрудничать со свободными государствами без хозяев и помогает им с приобретением суверенности», — отметил Клинцевич.

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Собеседник ФАН считает, что современное вооружение, поставляемое иностранными державами, не сыграет роли в руках разрозненных и плохо обученных боевиков. Консультативная поддержка россиян и надежные образцы отечественного вооружения, известные на весь мир своим качеством и неприхотливостью, дадут национальной армии Мали (FAMА) возможность покончить с террористической угрозой и вернуть в страну мир:

«Боевики завезены в Мали. Коллективный Запад координирует этот процесс. Оттуда там и появляются деньги с вооружением. Как правило, приходят боевики с опытом из других стран. Иностранные державы всегда найдут 2–3 миллиона человек, которые готовы за пару сотен долларов воевать против кого угодно. Однако современное оружие Запада уступает качеству и неприхотливости российских образцов, потому что многокомпонентные американские винтовки не любят африканские условия и песок. О деятельности Парижа узнают все, это вопрос времени. Такое невозможно скрыть. Мы с вами расскажем, да и все уже об этом говорят. У нас уже есть доказательства, и только исходя из взаимоотношений на высоком уровне Россия их не демонстрирует. Но, как сказал президент, когда будет пересечена черта — все факты предадут огласке. Париж пытается скрыть очевидное, ради этого он и продвигает санкции и агрессивную риторику среди европейских чиновников».

Подробнее о том, как Республика Мали превратилась в «черный ящик» международного терроризма, а главное — кто поспособствовал созданию координационного центра для радикальных группировок, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.