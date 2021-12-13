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Песков назвал делом Украины проведение референдума по Донбассу

Политика
Песков назвал делом Украины проведение референдума по Донбассу
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 13 декабря. Референдум по Донбассу, проведение которого допустил глава Украины Владимир Зеленский, является внутренним делом государства, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, интерес представляет возможная формулировка выносимого на него вопроса. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов.

«Проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума», — подчеркнул Песков.

Ранее политолог Владимир Рогов заявил, что нельзя полностью верить словам президента США Джо Байдена о том, что американских войск на Украине нет и не будет. Эксперт назвал ситуацию, при которой военные могут появиться на территории страны.

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Все новости / Политика / Песков назвал делом Украины проведение референдума по Донбассу
украина донбасс песков
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