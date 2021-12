Евросоюз поддержал миллионом евро Всемирную продовольственную программу ООН в Ливии

Триполи, 13 декабря. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН получила от ЕС взнос в размере миллиона евро для поддержки благотворительных воздушных операций в Ливии.

Деньги позволят сотрудникам Службы гуманитарной авиации (UNHAS) добраться до самых отдаленных районов североафриканской страны, доставить лекарства и другие грузы. Помощь поспособствует и борьбе с пандемией COVID-19.

UNHAS обслуживает четыре пункта назначения в Ливии, среди них Триполи, Бенгази, Мисурата и Сабха. При этом Всемирная продовольственная программа изучает возможность открытия других маршрутов на юге, которые могут включить муниципалитет Аль-Куфра.

В 2021 году UNHAS перевезла около 4,5 тонн грузов, включая вакцины, которые доставили по воздуху из Триполи в Сабху и Бенгази от имени медицинского отдела ООН.

С января по начало декабря 2021 года UNHAS выполнила 149 рейсов, перевезя более 2695 сотрудников по развитию между Тунисом, Мисуратой, Сабхой, Триполи и Бенгази. В дальнейшем служба планирует доставлять гуманитарных работников и грузы в труднодоступные, южные районы Ливии.

Delivering by all means possible. This is how @WFP & partners reach millions of families trapped by conflict, devastated by disasters and on the brink of starvation. No matter the challenges, they give it their all to save lives! Proud of this team. pic.twitter.com/Jasfvgx2wM