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Евросоюз поддержал миллионом евро Всемирную продовольственную программу ООН в Ливии

Весь мир
Евросоюз поддержал миллионом евро Всемирную продовольственную программу ООН в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Яремчук

Триполи, 13 декабря. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН получила от ЕС взнос в размере миллиона евро для поддержки благотворительных воздушных операций в Ливии.

Деньги позволят сотрудникам Службы гуманитарной авиации (UNHAS) добраться до самых отдаленных районов североафриканской страны, доставить лекарства и другие грузы. Помощь поспособствует и борьбе с пандемией COVID-19.

UNHAS обслуживает четыре пункта назначения в Ливии, среди них Триполи, Бенгази, Мисурата и Сабха. При этом Всемирная продовольственная программа изучает возможность открытия других маршрутов на юге, которые могут включить муниципалитет Аль-Куфра.

 «Служба гуманитарной авиации ООН оказывает жизненно важную поддержку ливийцам с помощью воздушных перевозок. Европейский союз рад возможности вносить вклад в организации, поддерживающие уязвимые общины, включая проживающих в самых отдаленных частях страны», — сказал глава Миссии ЕС в Ливии Хосе Сабадель.

В 2021 году UNHAS перевезла около 4,5 тонн грузов, включая вакцины, которые доставили по воздуху из Триполи в Сабху и Бенгази от имени медицинского отдела ООН.

 «Всемирная продовольственная программа поблагодарила Европейский союз за щедрый вклад, без которого Служба гуманитарной авиации прекратила бы работу к концу ноября с серьезными последствиями для ливийцев», — добавил представитель организации.

С января по начало декабря 2021 года UNHAS выполнила 149 рейсов, перевезя более 2695 сотрудников по развитию между Тунисом, Мисуратой, Сабхой, Триполи и Бенгази. В дальнейшем служба планирует доставлять гуманитарных работников и грузы в труднодоступные, южные районы Ливии.

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ливия
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