Песков обозначил позицию России по поставкам газа через Белоруссию

Москва, 13 декабря. Россия надеется, что ничто не помешает ей выполнять свои обязательства по действующим газовым контрактам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который раньше заявил о возможности Минска прибегнуть к остановке транзита, если из-за западных санкций страна окажется в «чрезвычайном положении».

Александр Лукашенко ранее не исключил возможности перекрытия транзита российского газа в Европу. По его словам, условием для такой меры станут антибелорусские санкции ЕС и США.

В начале декабря Дмитрий Песков уже отвечал на вопрос о возможной остановке транзита топлива через Белоруссию. Он отметил, что президент России Владимир Путин понимает ситуацию, в которой оказался Минск. В то же время российский лидер рассчитывает, что жесткие ответы Лукашенко на беспрецедентное давление Запада не приведет к срыву обязательств Москвы перед европейскими партнерами по поставкам газа