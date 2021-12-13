Кремль анонсировал новую встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин договорился о новой встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, дата пока не определена, но точно известно, что переговоры пройдут в 2021 году.

«Договорились, да, мы своевременно анонсируем эту дату. До Нового года, да, до конца года», — добавил Песков в беседе с журналистами.

Ранее Лукашенко заявил, что поставки голубого топлива в Европу через территорию Белоруссии могут быть перекрыты. По его словам, такой шаг со стороны белорусского правительства может быть спровоцирован санкциями, которые учреждаются на Западе в отношении республики.