Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 14:17
14:17
Происшествия
Суд продлил меру пресечения владелице московского фитнес-клуба, где утонула София Конкина
14:16
Общество
Футбольный судья из Дагестана Гереев рассказал о давлении на него перед матчем
14:13
Происшествия
Устроившего взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове юношу проверят на вменяемость
14:08
Политика
Киеву дан сигнал: почему США отказались отправлять войска на Украину
14:06
Общество
В городском такси Петербурга рассказали о последствиях снежного коллапса для работы и пассажиров
14:03
Общество
Иван Ургант получит 100-метровую квартиру покойной бабушки в Петербурге
14:03
Экономика
ЦБ понизил курс доллара до 73,41 рубля
13:59
Весь мир
Клинцевич: Международное сообщество скоро узнает о преступлениях Европы в Мали
13:59
Общество
Около 89% пациентов с омикрон-штаммом коронавируса страдают от кашля
13:58
Происшествия
СК: выпускник православной гимназии в Серпухове пытался покончить с собой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 13:44
Политика
Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации «Северного потока — 2»
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 13 декабря. Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» является технической, бюрократической работой, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, не стоит забегать вперед в этом вопросе. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.

«С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая», — подчеркнул Песков.

Ранее Бербок рассказала, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора «СП-2» на фоне того, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики. Так немецкий министр заявила о «невозможности» одобрить проект «Северный поток — 2».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации «Северного потока — 2»
песков кремль Северный поток — 2
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать