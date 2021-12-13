Песков призвал не забегать вперед в вопросе сертификации «Северного потока — 2»

Москва, 13 декабря. Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» является технической, бюрократической работой, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, не стоит забегать вперед в этом вопросе. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.

«С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая», — подчеркнул Песков.

Ранее Бербок рассказала, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора «СП-2» на фоне того, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики. Так немецкий министр заявила о «невозможности» одобрить проект «Северный поток — 2».