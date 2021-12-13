Петербурженка попала в Книгу рекордов России благодаря правильному уходу за волосами

Наращивание волос сегодня пользуется популярностью среди россиянок. Но Анастасии Костиной из Санкт-Петербурга прибегать к этой процедуре не нужно — длина ее натуральных локонов составляет 148 см.

«Я их растила более десяти лет. Последний раз мы отрезали волосы в четыре с половиной года. Для чего? Просто для красоты!» — рассказывает девушка.

Роскошная шевелюра Анастасии позволила ей попасть в Книгу рекордов России как самой длинноволосой 15-летней девушке. Идею об увековечивании ее достоинства школьнице подсказала подруга.

«Никогда не планировали отращивать их до такой длины. Само так получилось. Ей нравилось, что на нее обращают внимание, говорят комплименты. Дети особенно живо реагируют: «Мама, смотри, какая коса у девочки!» — вспоминает мама Елена Костина.

Рекордсменка рассказала подробности ухода за своими локонами. Полностью моет голову она раз в неделю, корни — два раза. Весь процесс вместе с расчесыванием может занимать три часа. Самостоятельно девочка не всегда справляется, на помощь приходят родственники.

Для ухода Анастасия также использует бальзамы, кондиционеры и масло жожоба. Шампуни она покупает только по 500 мл, так как обычный флакон в 250 мл кончается за две недели. Школьница призналась, что уже устала проводить гигиенические процедуры с волосами.

«В течение этого года, наверное, отрежем. Потерпим еще чуть-чуть. Очень сложно ухаживать, много времени уходит. Красиво это. Только это меня останавливало», — сказала рекордсменка.

Анастасия не уточнила, планирует ли она продавать свои локоны после стрижки. Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге стоимость 40 сантиметров русых неокрашенных волос составляет в среднем от пяти до восьми тысяч рублей.