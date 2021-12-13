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МИД Люксембурга считает, что Минские соглашения находятся в легкой коме

Политика
МИД Люксембурга считает, что Минские соглашения находятся в легкой коме
wikipedia.org  /  Benh LIEU SONG / CC BY-SA 3.0

Люксембург, 13 декабря. Ситуация на Украине нуждается в дипломатическом урегулировании, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

По его словам, о решении проблемы с помощью применения военной силы не может идти и речи. Единственный способ — выполнить Минские соглашения в полном объеме.

«Минским соглашениям шесть лет, и в настоящее время они немного в коме», — добавил он.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства отметил, что у сторон не хватает воли для совершения конкретных шагов, которые должны быть сделаны для достижения мирного урегулирования.

Ранее стало известно, что МИД РФ одобрил подключение США к «нормандскому формату» для более активного влияния на Украину. О желании посодействовать процессу также высказался и глава Белого дома Джо Байден, пишет НСН.

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украина минск люксембург
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