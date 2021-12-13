Жена Вячеслава Малафеева пообещала не лить горючие слезы после развода

Москва, 13 декабря. Супруга экс-футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина болезненно восприняла предложение мужа разойтись. Через некоторое время, пережив все обиды, она рассказала о планах после развода.

Екатерина Малафеева, узнав о разводе, не стала скрывать эмоции. Она со слезами на глазах поблагодарила родных за поддержку. Позднее женщина дала понять, что убиваться от горя не собирается, а показанные днями ранее слезы — лишь минутная слабость.

«Несмотря на ту ситуацию, что происходит сейчас в моей семье, я не собираюсь закрываться в кладовке и лить горючие слезы. Вы меня знаете, я привыкла проживать каждый день на полную катушку и собираюсь продолжать в том же духе!» — написала Малафеева на своей странице в Instagram, пообещав держаться.

Несмотря на расставание, Малафеевы сохранили добрые отношения и продолжили общаться ради детей. У супругов есть общий сын Алекс. Также Екатерина считает родными наследников супруга от предыдущего брака Ксению и Максима.

О разводе жена Малафеева узнала, когда была в ОАЭ на соревнованиях по триатлону Ironman. Несмотря на плохую новость, она смогла занять третье место. Женщина заверила, что никакие обстоятельства не помешают ей выступить на соревнованиях.