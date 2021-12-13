Ливийская национальная армия подтвердила готовность защитить страну от террористов и хаоса

Обстановка в Ливии все больше накаляется с приближением выборов. Противники плебисцита призывают отложить голосование до февраля, одновременно с этим провоцируя эскалацию в стране.

На прошлой неделе триполитанские боевики попытались взять штурмом штаб-квартиру избиркома. В результате руководство органа признало здание небезопасным и съехало. Тем временем, по информации местных источников, на подконтрольную Турции авиабазу Аль-Ватыя доставили группу афганских наемников, оружие и боеприпасы.

Переброску осуществили самолетом белорусской авиакомпании Rada Airlines, которую связывают с лидером одноименной ливийской группировки Абд аль-Рауфом Каррой. В составе привезенного отряда под Триполи попали террористы «Исламского государства»1 (ИГ1) и «Аль-Каиды»1 (запрещены в РФ), которым пришедшие к власти талибы (движение запрещено в РФ) объявили войну.

На следующий день после публикации этих данных глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри, активно выступающий за перенос выборов, заявил о присутствии в Ливии бойцов «ЧВК Вагнера». Голословными обвинениями политик поддержал турецкую пропаганду, призванную отвлечь внимание общественности от действий Анкары в североафриканском государстве.

Усилиями протурецких боевиков и сторонников «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ) страна близка к эскалации, что подкрепилось визитом в Триполи спецсоветника генсека ООН американки Стефани Уильямс. Как заявляют местные политики, дипломат планирует добиться отсрочки выборов от трех до шести месяцев. При этом перенос нарушит дорожную карту мирного урегулирования и поставит под сомнение легитимность плебисцита.

Военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев уверен, что Запад намеренно раскачивает ситуацию, чтобы помешать Ливии преодолеть кризис.

«Запахло миром, процесс пошел в сторону урегулирования конфликта, определили механизмы, что очень не понравилось тем, кто наживается на войнах. Переброска говорит о том, что есть рынок террористических услуг, где делаются заказы, чтобы не дать потухнуть горячим точкам», — разъяснил военный политолог.

В то же время в преддверии выборов Ливийская национальная армия пришла в полную боеготовность для защиты государства и обеспечения безопасности. За последние два месяца бойцы прошли усиленные тренировки, воинские подразделения оттачивали навыки в ходе нескольких учений на востоке страны.

Крупнейшие маневры в середине октября провела 106-я штурмовая бригада. Участие приняли более 4000 солдат и офицеров. Учения продолжались два дня, на подготовку ушло несколько месяцев.

Условным противником стали боевики «Исламского государства». Экстремистов ликвидировали при поддержке танков, авиации и артиллерии.

Месяц спустя спецназ 106-й бригады завершил прохождение курса подготовки. Обучение продолжалось около полугода. За этот период солдаты улучшили боевые навыки.

В середине ноября состоялись маневры 155-го пехотного батальона. Мероприятие посвятили памяти бригадного генерала Фатхи аль-Амари.

Учения прошли с применением боевых патронов. Они включали использование различных видов оружия, в том числе танки и полевую артиллерию. Бойцы преодолели испытания и продемонстрировали умение атаковать противника.

Глава Управления по поддержанию морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб, обращаясь к личному составу подразделения, указал на важность тактических учений.

По его словам, такие мероприятия являются «сильным» посланием, которое подтверждает вес армии в обеспечении стабильности в стране.

Офицер добавил, что вооруженные силы стали в представлениях простых ливийцев гарантом суверенитета и фактором, сдерживающим распространение терроризма и хаоса. ЛНА в состоянии «защитить Родину и ударить железным кулаком любого, кто попытается нанести ущерб ее безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.