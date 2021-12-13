Дорого и не по фигуре: стилист перечислила минусы готового капсульного гардероба

В последнее время в России набирает оборот мода на капсульный гардероб. Капсула — это набор одежды, которая идеально сочетается между собой. Комбинируя вещи из капсулы, предназначенной для работы, например, можно менять образ хоть каждый день, при этом все эти образы будут разные. Обычно подбором одежды для капсулы в индивидуальном порядке занимается стилист. Однако в последнее время магазины и шоурумы предлагают уже готовые решения, которые можно купить дистанционно. Почему покупка уже готовой капсулы в онлайн-магазине — это не самое лучшее решение, в беседе ФАН рассказала стилист по одежде Кати Зобкова.

С первого взгляда, покупка готовой капсулы — это выгодно, просто и быстро. Не надо нанимать стилиста, перебирать старый гардероб и часами ходить по магазинам в поиске нужных вещей. Но в покупке готового капсульного гардероба есть и свои минусы, более ощутимые. Одежда может не подойти по цвету, размеру и выглядеть на человеке негармонично.

«Казалось бы, какая отличная идея: для нас все подготовили, только плати деньги. Но давайте объективно разберемся, насколько это выгодное предложение. Сразу приготовьтесь, что на поиски готового решения, где все вещи понравятся и будут отвечать запросам, потребуются часы. Вероятность, что вся одежда сядет идеально без примерки, — тоже очень мала», — подчеркнула стилист.

Еще одним минусом дистанционной покупки готового капсульного гардероба является и то, что, если хотя бы одна вещь оказалась неподходящей по размеру, то автоматически ликвидируется половина образов. А из-за этого теряется сам смысл покупки капсулы. Ведь она призвана из минимального количества одежды дать возможность составить максимальное количество нарядов.

фото из личного архива Кати Зобковой /

«В капсулу входят пять-семь вещей, обувь и аксессуары. Если не использовать всего одну вещь из нее, то мы сразу теряем до 10–15 нарядов. Также вызывает огромное беспокойство выбор удачной цветовой палитры. Здесь можно изрядно промахнуться, и оттенок одежды вместо того, чтобы подчеркнуть достоинства, попросту убьет красоту», — пояснила Зобкова.

Также после покупки капсулы, у покупателя возникнет справедливый вопрос: что делать с одеждой, которая уже есть.

«Мне как стилисту обидно, что остальная одежда будет забыта в шкафу. А на сколько хватит таланта внедрить свою одежду в готовую капсулу — большой вопрос. Если выбрать индивидуальный шопинг, стилист по максимуму использует старый гардероб и подберет новую одежду, чтобы все вещи сочетались между собой. Хочу отметить, капсула предназначена под конкретные цели: работа, отпуск, командировки, повседневные дела и так далее. И нужно целое состояние, чтобы купить хотя бы две капсулы», — сказала собеседница ФАН.

По ее мнению, практичное применение готовых капсул возможно лишь в нескольких случаях: если состоялся переезд в другой регион без вещей, изменилась фигура или нужна резкая смена трудовой деятельности. В остальных случаях Зобкова рекомендовала при покупке вещей ориентироваться на базовый гардероб — с ним всегда можно собрать любую капсулу.

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