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Жена Григория Лепса прокомментировала ситуацию вокруг развода с артистом

Шоу-бизнес
Жена Григория Лепса прокомментировала ситуацию вокруг развода с артистом
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 13 декабря. Музыкант Григорий Лепс переживает развод с супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Жена артиста иронично высказалась о своем состоянии на фоне расставания с мужем.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова долгое время казались одной из самых крепких пар среди российских знаменитостей. Однако отношения супругов дали трещину прошлой осенью. Ни артист, ни его жена до сих пор не комментировали свой развод. Однако Шаплыкова неожиданно решила высказаться о ситуации вокруг своего расставания с музыкантом. Жена Лепса рассказала в Instagram, как чувствует себя в тяжелый период.

«Ушла в себя. Вышла из себя. Пришла в себя. Все, больше никуда сегодня не пойду. Нагулялась», — поделилась жена артиста.

Шаплыкова решила пережить развод с мужем на отдыхе, ее выбор пал на Мальдивы, передает сайт Teleprogramma.pro. На этом фоне Лепс вновь оказался окружен слухами о возможной причине развода.

Так, артиста заподозрили в романе с телеведущей. Предположительно, звезда телепроекта «Мужское/женское» Юлия Барановская могла стать причиной расставания Лепса с супругой. Прежде пару уже подозревали в тайных отношениях, однако эта теория казалась невероятной на фоне с виду крепкого брака музыканта.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Григория Лепса прокомментировала ситуацию вокруг развода с артистом
развод лепс шаплыкова
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