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Николай Басков рассказал о неудачных попытках найти любовь на сайтах знакомств

Шоу-бизнес
Николай Басков рассказал о неудачных попытках найти любовь на сайтах знакомств
instagram.com  /  @nikolaibaskov

Москва, 13 декабря. Музыкант Николай Басков остается холостяком, несмотря на популярность. Артист признался, что искал избранницу в Интернете, но его попытки обернулись провалом.

Николай Басков удерживает статус одного из самых завидных женихов в российском шоу-бизнесе, но его личная жизнь остается загадкой для поклонников. Артист пережил развод в 2008 году и с тех пор не встретил подходящую женщину, передает сайт Teleprogramma.pro. По словам музыканта, ради поиска второй половины он даже отправлялся на сервисы для знакомств, но там его постигла неудача.

«Мне нет смысла знакомиться в Интернете, поскольку все равно мне там никто не верит, что это я», — признался артист на церемонии «Золотой граммофон» в беседе с изданием «Дни.ру»

Несмотря на неудачи, Басков не отчаивается. Артист отметил, что недавно вел свадьбу у молодоженов, которые познакомились в Сети. Музыкант убежден: надо уверенно двигаться вперед, тогда личная жизнь непременно наладится.

Басков также признался на церемонии «Песня года», что активно взялся за свою внешность в этом году. Артист объяснил, как ему удалось похудеть до 76 кг.

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Все новости / Шоу-бизнес / Николай Басков рассказал о неудачных попытках найти любовь на сайтах знакомств
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