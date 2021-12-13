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МИД России заявил об утрате доверия к Североатлантическому альянсу

Политика
МИД России заявил об утрате доверия к Североатлантическому альянсу
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 13 декабря. Москва опасается, что в Европе могут нарушить обещания касательно неразмещения ракет, которые ранее были запрещены ДРСМД, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, у Москвы нет совершенно никакого желания, чтобы подобные планы западных партнеров получили практическое продолжение. Однако Россия подозревает, что подобный сценарий вполне возможен.

«Заверения… о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. Во-первых, к НАТО как альянсу доверия нет в принципе. Мы много раз оказывались в ситуации, когда сегодня заявляется одно, послезавтра другое», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Именно поэтому российская сторона требует юридических гарантий со стороны НАТО, резюмировал он.

Такой тезис прозвучал в ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. В Кремле отметили, что диалог был предельно конкретным, сообщила Национальная служба новостей.

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россия нато мид
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