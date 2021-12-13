Саакашвили призвал украинский народ к участию в акции FreeMisha

Тбилиси, 13 декабря. Находящийся под стражей на родине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил украинцев поддержать его в рамках акции #FreeMisha, которая проходит в социальной сети Facebook.

По его словам, правоохранительные органы Грузии применяли к нему пытки, пока по всей стране проходили многочисленные акции в его поддержку, в которых принимали участие и украинцы.

«Полиция охотилась за украинскими флагами и с яростью их топтала. Я обращаюсь к вам за поддержкой. Присоединяйтесь к кампании #FreeMisha в Facebook, наклейками на машинах и домах! Люблю вас!» — написал он на личной странице.

Стоит отметить, что Саакашвили устроил голодовку в протест из-за своего заключения. В результате акции у него появились проблемы с мозгом. Сейчас политик находится на реабилитации под строгим присмотром медиков, сообщила Национальная служба новостей.