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Григорий Лепс оставит жене огромное состояние после развода

Шоу-бизнес
Григорий Лепс оставит жене огромное состояние после развода
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 13 декабря. Поклонники были ошарашены, узнав о разводе певца Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой. Супругам предстоит урегулировать финансовые вопросы и поделить совместно нажитое имущество.

Григорий Лепс является совладельцам бренда оптики, ресторана «Рюмка водки» и ювелирного дома. Кроме этого, под брендом именитого артиста выпускают алкогольную и фермерскую продукцию. По данным Forbes, за прошлый год Лепс заработал 161 миллион рублей.

Как указало издание Kp.ru, у знаменитого певца есть недвижимость. Речь идет о роскошной квартире в 300 квадратных метров в Москве и особняке на Новой Риге. Поговаривают, что некоторое время назад артист приобрел жилье в Италии, после того как продал дом в Таиланде.

«Вопрос раздела имущества на данный момент не обсуждается. Говорят, что все финансовые вопросы решены мирно – семья продолжает жить в привычном для них режиме», — говорится в материале издания.

О разводе Григория Лепса стало известно 10 декабря. Согласно материалом дела, инициатором расставания стала супруга исполнителя. Судебное заседание назначено на 20 декабря.

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Григорий Лепс имущество развод
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