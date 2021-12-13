Киев, 13 декабря. Украинская власть все-таки преуспеет в разжигании большой войны в Донбассе, но в Киеве даже представить себе не могут, как на самом деле ответит на агрессию Россия.

О фатальном сюрпризе в случае крупного наступления ВСУ в Донбассе Украину предупредил немецкий журналист Томас Репер, подчеркнув, что украинскую армию после большой провокации несомненно уничтожат, но сделано это будет по нестандартной схеме. Также он выразил уверенность в том, что Киев все-таки доведет ситуацию до большого конфликта.

В беседе со своим коллегой Робертом Штайном Репер отметил, что ситуация, складывающаяся на Украине и особенно на юго-востоке этой страны, все больше ему напоминает Грузию в 2008 году. Американцы настырно подталкивают Зеленского к смертельно опасной глупости, практически ничего не обещая взамен. Примерно так же они провоцировали Саакашвили. Бывшему президенту Грузии хотя бы поначалу обещали всестороннюю поддержку и даже вмешательство. США и НАТО умыли руки в последний момент, оставив свою марионетку у разбитого корыта.

С Зеленским же американцы ведут себя куда более откровенно, заранее предупреждая, что ни американские солдаты, ни военнослужащие других стран НАТО не придут Украине на помощь в случае большой войны на юго-востоке страны. Тем не менее Киев активно накачивают агрессивной риторикой, обещая поставлять оружие и наказывать Россию санкциями, если она ответит на военные провокации Украины. Журналист, не скрывая удивления, обратил внимание, что Зеленский «ведется» на совсем уж сомнительные посулы США, что подтверждает и огромная концентрация вооруженных сил Украины в Донбассе.

Федеральное агентство новостей /

Украинская власть готова атаковать, даже зная, что ничего, кроме катастрофы не получит взамен, в чем и состоит весь абсурд сложившейся ситуации. Киеву, по словам Репера, не повезет, как Тбилиси в 2008 году, но советники Зеленского вряд ли вообще просчитывают возможные последствия. Тем временем ответ России на агрессию Украины против Донбасса будет жестким и необычным.

«Россия еще в апреле однозначно сказала, что, если Украина нападет на ЛДНР, это будет концом украинской государственности. Россия не допустит, чтобы ВСУ устроили в Донецке и Луганске уличные бои. Им нужно разбить украинскую армию, так, как это было в Грузии. Тогда ведь грузинскую армию раздавили за пару дней, уничтожив всю военную инфраструктуру. Украинский режим сейчас держится исключительно на вооруженных радикалах. По ним в первую очередь и ударит Россия, ведь многие из них будут принимать участие в наступлении. Это нестандартная схема, но наиболее эффективная, и она уничтожит не только ВСУ, но и майданный режим. Я уверен, что Россия, или скорее ополченцы при поддержке России уничтожат в первую очередь все радикальные формирования, причем на всей территории Украины, после чего наступление ВСУ сразу же захлебнется. Обычные вояки изначально в бой вряд ли пойдут, а после такого удара побегут по домам. В то же время верхушка в Киеве просто сбежит и на Украине воцарится хаос», — озвучил свой прогноз Томас Репер, подчеркнув, что такого развития событий в Киеве точно не ждут.

Немецкий журналист также обратил внимание на важнейший нюанс, прозвучавший в одном из заявлений российского президента, который сказал, что Россия пока еще не признала республики Донбасса. По мнению Репера, это было последнее предупреждение в адрес Украины. Оно говорит о том, что Россия может предельно оперативно признать ЛНР и ДНР в случае большой провокации ВСУ, после чего сразу же заключит с республиками договор о военной помощи и тут же нанесет ответный удар по вышеупомянутой нестандартной схеме.

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