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Александр Лукашенко допустил возможность перекрытия транзита газа в ЕС

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 13:24
Экономика
Александр Лукашенко допустил возможность перекрытия транзита газа в ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 13 декабря. Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину, в случае которой государство перекроет поставки российского природного газа в Европейский союз. Об этом пишет БелТА со ссылкой на интервью президента турецкой телерадиокомпании TRT.

Поставки голубого топлива в Европу через территорию Белоруссии могут быть перекрыты, заявил Лукашенко. По его словам, такой шаг со стороны белорусского правительства может быть спровоцирован санкциями, которые учреждаются на Западе в отношении республики.

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко ранее акцентировал внимание на том, что европейские и американские санкции вводятся против Белоруссии лишь для того, чтобы попытаться сменить государственное устройство страны.

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Все новости / Экономика / Александр Лукашенко допустил возможность перекрытия транзита газа в ЕС
белоруссия лукашенко транзит европа природный газ
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