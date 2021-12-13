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В городском такси Петербурга рассказали о последствиях снежного коллапса для работы и пассажиров
Общество
В городском такси Петербурга рассказали о последствиях снежного коллапса для работы и пассажиров
Невские Новости  / 

Снежный коллапс в Петербурге прибавил сложностей в жизни автомобилистов. Затяжные пробки на дорогах (порой по несколько часов кряду), заторы на перекрестках и узких улочках, проблемы с парковочными местами — очевидные и не слишком приятные последствия обильных осадков. Непросто приходится всем, но хуже других тем, чей заработок напрямую зависит от поездок по всему городу. ФАН связался с «Петербургским такси «068», одним из крупнейших таксомоторных предприятий города, чтобы узнать о трудностях последних недель.

Как отметил в разговоре руководитель отдела рекламы Максим Иванченко, декабрьская погода не принесла комфорта ни сотрудникам компании, ни ее клиентам. Поездки по городу стали куда дольше обычного, и пассажирам приходится планировать их заранее, заказывая такси с запасом времени.

«Для нас главная сложность — это личное время подачи машин и увеличенное время выполнения заказа. У нас нет повышающих тарифов, мы не берем деньги за время в пути, берем только за километр. Чем дольше мы этот километр проезжаем, тем дороже себестоимость заказа. Соответственно, чем хуже проходы [на дорогах], чем больше пробок, тем дольше выполняются наши заказы и тем меньше денег мы зарабатываем», — поделился Максим Иванченко.

В городском такси Петербурга рассказали о последствиях снежного коллапса для работы и пассажиров
Народные новости / Руслан Тимербаев

При этом спрос на такси в последние пару недель стал значительно выше, но тут все логично: в любую ненастную погоду, будь то снег или дождь, житель города предпочтет поездку в комфортном автомобиле, нежели прогулку по улице. А они, к слову, далеко не везде в городе расчищены от снега, в отличие от центральных дорог или крупных магистралей.

«В нашем регионе есть особенность — солевой раствор на дорогах. И в Петербурге коррозия [автомобиля] возникает гораздо быстрее, чем, например, в Краснодарском крае. Но это касается всего транспорта, не только машин такси, — подчеркивает собеседник издания. — Если вы просто ходите по улицам, то видите, что какие-то улицы лучше почищены, второстепенные почищены хуже, а какие-то дворы могут быть совсем чудовищно расчищены. Все по-разному».

В заключение специалист добавляет, что еще один минус снежной зимы — трудности с парковкой автомобилей, ведь неубранный снег занимает парковочные места, да и возле обочины становится сложнее припарковаться. Однако на износ самого транспорта снежный коллапс не влияет: машины таксопарка обслуживаются регулярно и согласно установленным регламентам.

В городском такси Петербурга рассказали о последствиях снежного коллапса для работы и пассажиров
Невские Новости /

Тем временем рабочая неделя началась для петербуржцев тревожно: к девяти утра город на Неве вновь стоял в семибалльных пробках. Многие водители выразили опасение, что ситуация станет только хуже, ведь снегоуборочной техники на улицах не видно. Один из горожан пошутил в социальных сетях, что такое редкое явление, как уборочные машины в Петербурге, можно заносить в Красную книгу.

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