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ВМФ РФ получит новую морскую платформу для базирования беспилотников

Армия
ВМФ РФ получит новую морскую платформу для базирования беспилотников
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 13 декабря. Российский ВМФ получит новую морскую платформу, которая будет предназначена для базирования тактических и разведывательных беспилотников (БПЛА).

Источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что морское базирование позволит военнослужащим применять БПЛА в прибрежной полосе и на открытых просторах. Отмечается, что бортовая электроника палубных дронов защищена от агрессивной морской среды, а корпус аппарата укреплен на случай жесткой посадки.

«Сейчас ведется проектирование для ВМФ многоцелевой платформы, которая будет нести на борту значительное количество тактических беспилотников и непилотируемых аппаратов с разведывательными возможностями», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что компания «Кронштадт» приступила к созданию боевой системы для управления роем дронов. Беспилотники смогут самостоятельно обнаруживать, классифицировать и поражать заданные цели.

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