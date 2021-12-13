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Вика Цыганова вспомнила, как тяжелобольной отец умер на ее руках

Общество
Вика Цыганова вспомнила, как тяжелобольной отец умер на ее руках
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 13 декабря. Певица Вика Цыганова с болью вспоминает последние дни жизни любимого отца, которому на момент кончины был 61 год. Артистка со слезами на глазах рассказала в шоу «Суперстар! Возвращение», как ухаживала за родителем.

Отец артистки страдал от заболевания почек. Долгое время болезнь не тревожила мужчину, но в один момент дала о себе знать. Когда отец обратился за медицинской помощью, врачи пришли в ужас, поскольку болезнь была сильно запущена.

Никаких гарантий врачи не давали. У отца Цыгановой отказали почки, но дочь не бросила тяжелобольного родителя на произвол судьбы и стала за ним ухаживать.

«Когда в него втыкали иголки, он просто стонал. А врачи говорили: «Вы даже не представляете, какую боль он терпит». Все знали, что он обречен, кроме меня. Я каждый день к нему ходила, пела, подбадривала, и он меня подбадривал тем, что улыбался, говорил, что выкарабкается. Он умер у меня на руках, весил 30 килограммов», — рассказала душераздирающую историю Вика Цыганова о своем отце.

Артистка поблагодарила его за воспитание. Она отметила, что многие черты характера унаследовала от родителя, который учил быть смелой и решительной.

Вика Цыганова участвовала в шоу «Суперстар! Возвращение». Артистка нередко сталкивалась с критикой из-за выбора композиций. Эксперт Сергей Соседов указал певице, что она попсовая певица, и это ее направление.

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смерть отец цыганова
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