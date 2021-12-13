Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 декабря 14:16
14:13
Происшествия
Устроившего взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове юношу проверят на вменяемость
14:08
Политика
Киеву дан сигнал: почему США отказались отправлять войска на Украину
14:06
Общество
В городском такси Петербурга рассказали о последствиях снежного коллапса для работы и пассажиров
14:03
Общество
Иван Ургант получит 100-метровую квартиру покойной бабушки в Петербурге
14:03
Экономика
ЦБ понизил курс доллара до 73,41 рубля
13:59
Весь мир
Клинцевич: Международное сообщество скоро узнает о преступлениях Европы в Мали
13:59
Общество
Около 89% пациентов с омикрон-штаммом коронавируса страдают от кашля
13:58
Происшествия
СК: выпускник православной гимназии в Серпухове пытался покончить с собой
13:58
Общество
Песков назвал выдачу QR-кодов привитым иностранными вакцинами россиянам признанием антител
13:57
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила об участии звездной героини в шоу «Давай поженимся»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые Рурского университета установили, что интеллект голубей не уступает человеческому

Общество
Ученые Рурского университета установили, что интеллект голубей не уступает человеческому
pixabay.com/PD

Берлин, 13 декабря. Интеллект ряда животных и птиц не уступает по некоторым параметрам человеческому. Ученые Рурского университета рассказали о когнитивных способностях голубей, свиней и белок.

Голуби, хотя их часто считают глупыми, способны передавать свои знания из поколения в поколение. Кроме того, пернатые переключают внимание с одной задачи на другую быстрее человека. Интересно, что среди животных также есть виды, которые отличаются интеллектом. Например, белки, в свою очередь, имеют хорошую память. Они запоминают выбранные маршруты и высчитывают траекторию прыжка.

Хорошей памятью также могут похвастаться свиньи. Они на длительное время запоминают произошедшие события и умеют ориентироваться в пространстве. Более того, свиньи способны определить голос хозяина и могут различать лица людей, передает «Хайтек».

Однако высокие когнитивные способности не всегда залог хорошего поведения. Психолог Стенли Корэн перечислил породы самых непослушных собак.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ученые Рурского университета установили, что интеллект голубей не уступает человеческому
интеллект животные голуби
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать