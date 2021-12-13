Ученые Рурского университета установили, что интеллект голубей не уступает человеческому

Берлин, 13 декабря. Интеллект ряда животных и птиц не уступает по некоторым параметрам человеческому. Ученые Рурского университета рассказали о когнитивных способностях голубей, свиней и белок.

Голуби, хотя их часто считают глупыми, способны передавать свои знания из поколения в поколение. Кроме того, пернатые переключают внимание с одной задачи на другую быстрее человека. Интересно, что среди животных также есть виды, которые отличаются интеллектом. Например, белки, в свою очередь, имеют хорошую память. Они запоминают выбранные маршруты и высчитывают траекторию прыжка.

Хорошей памятью также могут похвастаться свиньи. Они на длительное время запоминают произошедшие события и умеют ориентироваться в пространстве. Более того, свиньи способны определить голос хозяина и могут различать лица людей, передает «Хайтек».

Однако высокие когнитивные способности не всегда залог хорошего поведения. Психолог Стенли Корэн перечислил породы самых непослушных собак.