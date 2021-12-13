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Блогер сравнил реалистичность графики The Matrix Awakens и фильма «Матрица»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 13:02
Общество
Блогер сравнил реалистичность графики The Matrix Awakens и фильма «Матрица»
Prt Scr youtube.com  /  FastGoerTV

Вашингтон, 13 декабря. Демо-версия игры The Matrix Awakens попыталась воспроизвести кадры из первого фильма трилогии «Матрица». Блогер Cycu1 продемонстрировал детализацию проекта в сравнении с кино.

Несмотря на формат демо, игра The Matrix Awakens демонстрирует прорывную графику. Проект был создан на движке Unreal Engine 5, которому удалось воссоздать изображение, почти неотличимое от настоящего. Блогер Cycu1 сравнил реализм игры на примере сцен, почти полностью повторяющих как статичные, так и экшен-фрагменты из первой части «Матрицы».

По мнению блогера, работа движка продемонстрировала графику следующего поколения для консолей. Он уверен: именно так будут выглядеть игры на PlayStation 5, Xbox Series X and Xbox Series S.

Продолжение культовой трилогии «Матрица: Воскрешение» стартует в российских кинотеатрах уже 16 декабря. По словам режиссера Ланы Вачовски, картина станет самой продолжительной за всю серию фильмов.

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матрица видеоигры the matrix awakens
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