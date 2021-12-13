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Netflix показал эпизод с тренировками Цири из второго сезона «Ведьмака»

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 13:01
Общество
Netflix показал эпизод с тренировками Цири из второго сезона «Ведьмака»
Кадр из сериала «Ведьмак 2»

Москва, 13 декабря. Стриминговая платформа Netflix порадовала поклонников новым видео с эпизодом тренировок Цири во втором сезоне «Ведьмака». Ролик опубликован на официальной странице в YouTube.

На видео, которое длится чуть больше минуты, героиня, терпит неудачу перед полосой препятствий. Однако потом Цири собирается с силами и успешно проходит испытание. В кадре вместе с Цири (Фрейя Аллан) появляются Ламберт (Пол Бульон) и Койон (Ясен Атор), пишет «Культуромания».

Премьера второго сезона «Ведьмака» запланирована на 17 декабря 2021 года. В последнее время кинематографисты радуют фанатов новыми кадрами и эпизодами из популярного сериала. Действия картины разворачиваются в вымышленном мире, где главные герои борются не только с политическими интригами, но и с разными монстрами. Продюсер шоу Лорен Шмидт Хиссрич пообещал, что второй сезон будет более сфокусированным.

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видео сериал ведьмак
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