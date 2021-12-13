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Россия нарастила доходы от экспорта электроэнергии в 2,4 раза с начала года

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 13:01
Экономика
Россия нарастила доходы от экспорта электроэнергии в 2,4 раза с начала года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 13 декабря. Доходы РФ от экспорта электроэнергии в январе-октябре 2021 года составили 937,2 млн долларов. Соответствующие данные приводятся в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель оказался в 2,4 раза больше. При этом экспортные доходы в октябре текущего года возросли в годовом выражении в 2,6 раза, до 133,6 млн долларов.

За январь-октябрь 2021 года страна импортировала электроэнергию на сумму 21,6 млн долларов. Это на 14,3% больше показателя за аналогичный период минувшего года, а в октябре закупила на 2,5 млн долларов (на 31,6% больше, чем годом ранее).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет контролировать изменение тарифов на электроэнергию в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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фтс электроэнергия доходы россии
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