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Глава СОМБ Иванов: санкции ЕС против россиян в Африке основаны на фейках и провокациях

  /   Обновлено: 13 декабря 2021 13:11
Весь мир
Глава СОМБ Иванов: санкции ЕС против россиян в Африке основаны на фейках и провокациях
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Москва, 13 декабря. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов прокомментировал резолюцию Европарламента против российских инструкторов, осуществляющих деятельность в африканских странах. По его мнению, ограничительные меры основаны на вбросах и провокациях.

«Санкции, которые объявляются Западом против России и наших граждан, это попытка прижать нас к земле. Попытка не дать представителям нашей страны участвовать в важных для всего мира процессах. Доводы, которые лежат в основе таких санкций — фейки и провокации.

Это отражает лицемерную политику, направленную против России. Нас обвиняют в неконструктивном подходе, хотя наша работа в ЦАР позволила совершить значительный прорыв, который вызывает интерес у многих африканских народов.

Западные лидеры долгое время держат эти страны на коленях и объясняют им, что по-другому и быть не может. Таким образом, миллионы людей живут в условиях, когда они заведомо не могут развиваться из-за того, что Европа и США эгоистично извлекают выгоду из их ресурсов», — написал Иванов на официальной странице СОМБ «Вконтакте».

Глава СОМБ Иванов: санкции ЕС против россиян в Африке основаны на фейках и провокациях
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Консультативная поддержка отечественных инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», позволила национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) дать отпор радикалам и ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Благодаря помощи Москвы, правительству ЦАР удалось завершить затяжной конфликт и вернуть в страну мир.

Ранее руководитель отечественных специалистов раскритиковал решение послов Евросоюза ввести санкции против россиян, занимающихся обучением и тактической подготовкой вооруженных сил в государствах Черного континента.

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