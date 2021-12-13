Глава СОМБ Иванов: санкции ЕС против россиян в Африке основаны на фейках и провокациях

Москва, 13 декабря. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов прокомментировал резолюцию Европарламента против российских инструкторов, осуществляющих деятельность в африканских странах. По его мнению, ограничительные меры основаны на вбросах и провокациях.

«Санкции, которые объявляются Западом против России и наших граждан, это попытка прижать нас к земле. Попытка не дать представителям нашей страны участвовать в важных для всего мира процессах. Доводы, которые лежат в основе таких санкций — фейки и провокации.

Это отражает лицемерную политику, направленную против России. Нас обвиняют в неконструктивном подходе, хотя наша работа в ЦАР позволила совершить значительный прорыв, который вызывает интерес у многих африканских народов.

Западные лидеры долгое время держат эти страны на коленях и объясняют им, что по-другому и быть не может. Таким образом, миллионы людей живут в условиях, когда они заведомо не могут развиваться из-за того, что Европа и США эгоистично извлекают выгоду из их ресурсов», — написал Иванов на официальной странице СОМБ «Вконтакте».