Российские финансисты поставили под сомнение возврат к целевому уровню инфляции

Москва, 13 декабря. Возврат к целевому уровню инфляции в 4% маловероятен, следует из консенсус-прогноза аналитиков российских коммерческих банков, который публикует «Лента.ру».

Финансист и бывший руководитель инвестиционного блока ГК «Открытие» Нина Семина считает, что в 2022 году инфляция составит 6-7%. По ее мнению, исправить сегодняшнюю ситуацию с потребительскими ценами трудно.

«В последние месяцы происходит значительное увеличение входящей точки 2022 года — если в сентябре плохим сценарием казались 6-7%, то сейчас мы фактически обсуждаем, что инфляция может превысить 8%, оставшись на ноябрьском уровне», — указала главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

По ее мнению, возврат к ориентиру в 4% возможен лишь при очень жесткой бюджетной политики с урезанием расходов. Однако пока таких тенденций не наблюдается, полагает аналитик. Она прогнозирует, что в следующем году инфляция составит 6%.

«Денежная ликвидность может уменьшиться в 2022 году, так как ЦБ развитых стран сокращают стимулы. Возможно, улучшится ситуация с логистикой», — рассказал старший аналитик банка БКС Сергей Суверов.

Восстановление логистических цепочек и устранение дефицита товаров носит продолжительный характер и быстро не закончится, уверен эксперт. Он согласен с прогнозами других экономистов по инфляции в 6-7%.

Российские финансовые аналитики ранее допустили, что в следующем году инфляция в России может вернуться к 4-4,5%. Они считают, что это возможно лишь при дополнительных мерах властей, направленных на расширение предложения и стимулирование конкуренции.