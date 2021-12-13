Владимир Кириенко стал новым генеральным директором VK

Москва, 13 декабря. Новым генеральным директором VK стал Владимир Кириенко, который с 2017 года занимал должность первого вице-президента «Ростелекома». О назначении сообщили в компании.

Совет директоров проголосовал единогласно за назначение Кириенко новым генеральным директором VK. Менеджер на посту главы холдинга сменил Бориса Добродеева, который в начале месяца сообщил о намерении уйти из компании.

«Мы рады приветствовать Владимира в нашей команде. Вместе мы продолжим повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта», — говорится в сообщении компании, опубликованном на официальной странице в «ВКонтакте».

Крупнейший IT-холдинг России Mail.ru Group пару месяцев назад объявил о намерении сменить название на VK. Такое решение было принято из-за того, что VK является единым брендом холдинга.