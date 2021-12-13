Минтруд: темп роста страховых пенсий россиян за 6 лет превысил инфляцию

Москва, 13 декабря. Министерство труда Российской Федерации подсчитало, что за последние шесть лет темпы роста страховых пенсий значительно превысили инфляцию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Инфляционное давление в стране с 2015 года достигло 46%, однако с тех пор страховые пенсионные пособия были проиндексированы на 55%, отмечают сотрудники министерства.

Правительство страны продолжает работать над улучшением финансовых условий проживания пенсионеров. Так, с 2019 года по 2024 год запланировано ежегодное повышение страховой части пенсии, а также фиксированного пособия к пенсии выше уровня инфляции. В 2019 году пенсии индексировались на 7,05%, что увеличило выплаты неработающим гражданам пенсионного возраста в сравнении с инфляцией за 2018 год (4,3%).

Индексация в 2020 году прошла у отметки в 6,6% против инфляции в 2019 году в 3%, а с 1 января этого года выплаты индексируются на 6,3%, что также выше инфляции, которая составила в прошлом году 4,9%.

«Таким образом, начиная с 2019 года размеры страховых пенсий индексировались темпами, опережающими фактическую инфляцию. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2019 году составил 15 427 руб., в 2020 году — 16 445 руб., и в 2021 году — 17 481 руб.», — подчеркивают в трудовом ведомстве.

Сейчас министерство ведет работу над формированием дополнительных предложений по части индексирования выплат в следующем году по результатам этого года. Представители Минтруда также напоминают, что власти страны дополнительно предоставили некоторым россиянам выплаты, чтобы оказать поддержку. В 2017 году это были пособия в 5 тыс. рублей, а в сентябре этого года государство выделило 10 тыс. рублей, что обошлось бюджету в 650 млрд рублей.

По прогнозам юриста Артема Зеленкова, государство может проиндексировать пенсионные выплаты в новом году в районе 9%, что сделает их выше наблюдаемой инфляции около 8,1%.