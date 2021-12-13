Более 1,6 млн сайтов на WordPress подверглись хакерской атаке

Москва, 13 декабря. Специалисты компании Wordfence зафиксировали резкий рост хакерских атак за последнее время. Всего за несколько часов злоумышленники совершили противоправные действия в отношении более чем 1,6 млн сайтов на WordPress.

Массовая атака велась с использованием 16 тысяч IP-адресов. Эксперты, комментируя хакерские атаки, отметили, что действия злоумышленников связаны с уязвимостями четырех плагинов. Речь идет о PublishPress Capabilities, Kiwi Social Share, WordPress Automatic и Pinterest Automatic. Патчи для исправления некоторые проблем были выпущены три года назад, и они были исправлены только в этом году.

Кроме этого, жертвами злоумышленников могут быть ресурсы, которые используют темы Epsilon Framework. Например, Shapely, News Mag, Activello.

Хакеры похитили у клиентов российских банков более 3 миллиардов рублей в предыдущем квартале. Об этом рассказали аналитики Банка России.