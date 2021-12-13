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Более 1,6 млн сайтов на WordPress подверглись хакерской атаке

Происшествия
Более 1,6 млн сайтов на WordPress подверглись хакерской атаке
pixabay.com  /  Khusen Rustamov

Москва, 13 декабря. Специалисты компании Wordfence зафиксировали резкий рост хакерских атак за последнее время. Всего за несколько часов злоумышленники совершили противоправные действия в отношении более чем 1,6 млн сайтов на WordPress.

Массовая атака велась с использованием 16 тысяч IP-адресов. Эксперты, комментируя хакерские атаки, отметили, что действия злоумышленников связаны с уязвимостями четырех плагинов. Речь идет о PublishPress Capabilities, Kiwi Social Share, WordPress Automatic и Pinterest Automatic. Патчи для исправления некоторые проблем были выпущены три года назад, и они были исправлены только в этом году.

Кроме этого, жертвами злоумышленников могут быть ресурсы, которые используют темы Epsilon Framework. Например, Shapely, News Mag, Activello.

Хакеры похитили у клиентов российских банков более 3 миллиардов рублей в предыдущем квартале. Об этом рассказали аналитики Банка России.

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